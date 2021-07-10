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Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı - Son Dakika

Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı

10.07.2021 12:12
Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir caminin tuvalet ve lavabo musluklarını çalan hırsızın, bir yandan hırsızlık yapıp diğer yandan çaldığı musluklara kör tapa takması görenleri şaşırttı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir caminin tuvalet ve lavabo musluklarını çalan hırsızın, bir yandan hırsızlık yapıp diğer yandan çaldığı musluklara kör tapa takması görenleri şaşırttı.

Efeler'in Yedieylül Mahallesi'ndeki Konaklı Camii'nin tuvalet ve lavabo muslukları, henüz kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı. Muslukların çalındığını fark eden cami imamı Sait Özçakır ise gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Cami tuvaletinin ve lavabolarının musluklarını ve sifonlarını çalan hırsız, söktüğü çeşmelerin yerini kör tapa ile kapattı.

İlk defa böyle bir hırsızlık olayı ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen imam Özçakır, yaklaşık 2-3 ayda bir muslukların çalınmasından usandıklarını dile getirerek hırsıza da çağrıda bulundu.

"Yılda 3 defa çeşmelerimiz yenilemek zorunda kalıyoruz"

6 yıldır Konaklı Camii'nde imam hatip olarak görev yapan Sait Özçakır, yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı yılda en az 3 defa çeşmeleri yenilemek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Bir imam bir müezzin olarak mahallemizin camisinde hizmet veriyoruz. Hastalığın azalması ile birlikte yaz Kur'an kurslarımız açıldı, cemaatimiz tekrar camilere döndü. Her şey güzel ve düzgün giderken yine bugün moralimizi bozan, canımızı sıkan bir olayla karşı karşıya geldik. Öğle namazından sonra bir cenazemiz vardı, cenaze defni için mezarlığa gittik. Döndüğümüzde cemaatimiz tuvalet ihtiyacını gidermek için lavabolara gittiğinde çeşmelerin yerinde olmadığını bize söylediler. Gidip baktık, çeşmelerimizi yine çalışmışlar. Yine diyorum çünkü camilerimizin tuvaletleri şadırvanları açık olduğu için 2-3 ayda bir çeşmelerimiz çalınıyor. Alınan eşyalar belki çok kıymetli değil ama bunların camide olması bizi üzüyor. Zaman zaman böyle kardeşlerimiz fırsat kolluyorlar ve hırsızlık yapıyorlar. Yılda en az 3 defa 14-15 çeşmemizi çalındığı için yenilemek zorunda kalıyoruz" dedi.

"Lütfen gel, kapımızı çal"

Sürekli olarak yaşanan hırsızlık olaylarından usandıklarını ifade eden imam Özçakır, hırsıza çağrıda bulundu. Müslümanların ibadethanesine dokunulmaması gerektiğinin altını çizen Özçakır, hırsıza seslenerek, "Lütfen bırakın bu işleri, haramla helal olmaz. Yanlış yoldasınız ve yanlış işler yapıyorsunuz. Eğer bir iş arıyorsan samimiyetimle söylüyorum. Konaklı Camii imamı ve cemaati olarak size iş bulacağız. Eğer karnınız açsa gelin karnınızı doyuralım, iş arıyorsanız iş bulalım ama sizin yaptığınız iş ne insanlar katında ne hak katında doğru bir iş değil. Lütfen gel kapımızı çal. Siz çalmaktan usanmadınız ama biz artık 2-3 ayda bir tekrar tekrar çeşme alıp takmaktan usandık. Lütfen Müslümanların mabetlerinde bulunan kıymetli eşyalarımıza, çeşmelerimize, şadırvanlarımıza dokunmayalım" dedi.

"Bu işlere son ver"

Hırsızın söktüğü muslukların yerine tıpa takması karşısında da şaşırdığını ifade eden imam Özçakır, "Bizim dinimiz temizlik dinidir. Bizler temizliğimiz su ile yaparız, su hayattır. Su bizler için kutsaldır. Dolayısıyla bu hırsızlığı yapan kardeşimizin aynı zamanda bize tebessüm ettiren bir olayı oldu. Hırsız kardeşimiz muslukları çaldıktan sonra mutlaka suyumuz israf olmasın diye tıpa ile o çaldığı çeşmelerin yerini kapatmıştır. Bundan dolayı kardeşimize ben teşekkür ediyorum. Çünkü hiç bu şekilde bir hırsızlık olayı ile karşı karşıya kalmamıştık. Çalan hırsız çaldığı gibi kaçar gider ama bu hırsız kardeşimiz çaldığı çeşmelerin yerine su israf olmasın diye tıpa ile tıkamış. Ancak böyle bir şey yaptığı için de teessüf ediyorum. Bizler aynı çeşmeden bir daha alırız kardeşim bir daha çalar ama bunun sonu yok. Dolayısıyla kardeşimizi bu işlere son vermesine davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı
Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı
Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı
Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı
Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı
Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı
Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı
Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı
Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı
Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı
Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı

İmam Hatip, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muslukları çaldı, yerine kör tapa takıp kayıplara karıştı - Son Dakika


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