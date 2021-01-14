Musluklarını bile çaldılar...200 yıldır durmadan akıyor - Son Dakika

Musluklarını bile çaldılar...200 yıldır durmadan akıyor

14.01.2021 12:29

Musluklarını bile çaldılar.

Musluklarını bile çaldılar...200 yıldır durmadan akıyor

Eski haliyle sık sık definecilerin talanına uğrayan çeşme şimdi 24 saat izleniyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan tarihi Kertil Tekke çeşmesi yaklaşık 200 yıldır durmadan akıyor. Tarihi çeşme eskiden sık sık definecilerin talanına uğruyordu. Ancak mermerle kaplanmasının ardından defineciler çeşmeden uzaklaştı.

İzmit'in en eski çeşmelerinden biri olan Kertil Tekke çeşmesi, Roma ve Bizans dönemlerinde şehrin önemli su kaynağı olarak kullanıldı. Eski dönemlerde insanların kıyafetlerini yıkadıkları ve su ihtiyaçlarını karşıladıkları çeşme, ilk kez 1999 Marmara depreminden sonra restore edildi. Restore edildikten sonra uzun yıllar şehrin kültürüne katkı sağlayan Kertil Tekke Çeşmesi, daha sonra da define avcılarının hedefi oldu. Çeşmeyi definecilerden korumak için hareket geçilirken, 2011 yılında çeşmenin dokusuna zarar vermeden mermerle kapladı.

"Kışın sıcak, yazın soğuktur"

Veliahmet Mahallesi'nin çok eski zamanlarda kurulduğunu belirten muhtar Kadir Kızıl, uzun yıllardır mahalleyi korumak için çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti. Kızıl, "Su kaynağımız sarnıçlar içerisindeki Gündoğdu Mahallesi'nden buraya geliyor. Fakat yerleşim yerleri ve binalar yapılınca sarnıçlardan gelen suların yağmur suları gibi bulabildiği yerden geliyor. Günümüzde yağmur yağdığı zaman su daha çok akıyor. Bu suyun bir özelliği de kışın sıcak ve yazın soğuktur. Çeşmenin arkasındaki toprak hazne sayesinde bu şekilde oluşuyor" dedi.

"Musluk çalındı"

Çeşmeye takılan muslukların tarihi eser zannedilip, çalındığını ifade eden Kızıl, "Biz buraya musluk taktırmıştık fakat musluğu tarihi eser zannederek çalıyorlar bu şekline getirdik. İlk yapıldığı Rum ve Ermeni döneminde yapılmış bir çeşmedir. Tam olarak tarihini bilemiyoruz, çeşmenin üzerinde yazıdan da anlaşıldığı gibi burası toprak bir alandı. Mahalleli eskiden burada oynardı, içme suyu olarak kullanırdı. Burada mahallenin hanımları halı, kilim, hasır gibi eşyaları yıkarlardı. Yani burası bir açıdan da çamaşırhane olarak da kullanılırdı" diye konuştu.

Tarihi çeşme, 24 saat boyunca izleniyor

Tarihi çeşmeyi korumak için yenileme çalışması yapıldığını anlatan Kızıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşme eski haliyle betondan yapılmıştır. İçerisine define avcılarının girme çabasından dolayı, tarihimizi mermer ile koruma kararı aldık ve projemizi başlattık. Projemiz kapsamında belediyemiz anıtlar ile görüştü ve gerekli izinleri aldı. Çeşmenin tarihi yapısını bozmadan bu şekilde bir yenileme çalışması tamamlandı. Çeşme 24 saat boyunca güvenlik kamerasıyla izleniyor. Çeşme, eski belediye başkanı tarafından parke ile kaplandı. Ardından bir sonraki belediye başkanı tarafından da günümüzdeki haline kavuştu. Asıl mermer aynı şekilde yerinde duruyor. Yalağı da aynı şekilde orijinaldir, çeşme ile birlikte yapılmıştır. Yazıda da göründüğü gibi 24 saat kamera sistemi ile bu alanı koruyoruz"

Üniversiteden öğrencilerin gelerek, Kertil Tekke çeşmesinde araştırma yaptıklarını dile getiren muhtar Kızıl, "Çeşmedeki yazıları ve tarihçeyi çıkartıyorlar. Zaman zaman öğrenciler gelip, 'muhtarım bu yazı neden ters?' diyerek sorular soruyorlar. Bende yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

Musluklarını bile çaldılar...200 yıldır durmadan akıyor
Musluklarını bile çaldılar...200 yıldır durmadan akıyor
Musluklarını bile çaldılar...200 yıldır durmadan akıyor
Musluklarını bile çaldılar...200 yıldır durmadan akıyor

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Musluklarını bile çaldılar...200 yıldır durmadan akıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada         
12:15
Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor         
12:00
Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak         
11:29
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi         
11:13
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı         
10:43
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak         
09:53
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Türk bilim insanı, MS hastalığını engelleyecek ilaç üretti Türk bilim insanı, MS hastalığını engelleyecek ilaç üretti         
08:40
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı         
21:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 13:12:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Musluklarını bile çaldılar...200 yıldır durmadan akıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei