Musluktan su içen köpek ilgi odağı oldu
38 dakika önce
Sarıkamış'ın tarihi Yeni Cami şadırvanında, kendisi için bırakılan kap yerine akan musluktan su içen sokak köpeği, görenlerin ilgi odağı oluyor.
Sarıkamış
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
'ın tarihi Yeni Cami
şadırvanında, kendisi için bırakılan kap yerine akan musluktan su içen sokak köpeği, görenlerin ilgi odağı oluyor.
Havaların ısınmasıyla çeşmeden akan suyu içen köpek izlemeye doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Cami cemaati tarafından beslenen, sokak köpeği abdest almak için şadırvana gelenlerin açık bıraktığı musluktan su içiyor.
O kana kana susuzluğunu giderken, insanın içini ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Cami cemaatinin sokakta yaşayan köpekler için bıraktığı su kabı yerine patileriyle akan musluktan su içmeyi tercih eden köpek cemaat tarafından çoğu zaman tavuk ve et ile besleniyor. - KARS
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