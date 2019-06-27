Son Dakika Haberleri: Musluktan su içen köpek ilgi odağı oldu
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Musluktan su içen köpek ilgi odağı oldu

38 dakika önce

Sarıkamış'ın tarihi Yeni Cami şadırvanında, kendisi için bırakılan kap yerine akan musluktan su içen sokak köpeği, görenlerin ilgi odağı oluyor.

Musluktan su içen köpek ilgi odağı oldu, System.String[]
Sarıkamış'ın tarihi Yeni Cami şadırvanında, kendisi için bırakılan kap yerine akan musluktan su içen sokak köpeği, görenlerin ilgi odağı oluyor.

Havaların ısınmasıyla çeşmeden akan suyu içen köpek izlemeye doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Cami cemaati tarafından beslenen, sokak köpeği abdest almak için şadırvana gelenlerin açık bıraktığı musluktan su içiyor.

O kana kana susuzluğunu giderken, insanın içini ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Cami cemaatinin sokakta yaşayan köpekler için bıraktığı su kabı yerine patileriyle akan musluktan su içmeyi tercih eden köpek cemaat tarafından çoğu zaman tavuk ve et ile besleniyor. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Sarıkamış, Güncel
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