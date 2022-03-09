Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı

09.03.2022 10:28

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muş'ta, kar yağışı etkili oldu. Muş Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken karları temizledi. Ekipler ayrıca tedbir amaçlı tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de kar nedeniyle kapanan 47 köy yolunu açmak için çalışma başlattı.

Vatandaşlardan Nizamettin Meriç, "Muş halkı olarak tamamen yaz mevsimine yönelik hazırlıklarımızı sürdürürken, sabah kar ile uyandık. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözü, bugün yeniden gerçekleşti" dedi.

Nimet Erez de güne karla uyanmanın şaşkınlığını yaşadıklarını belirterek, mart ayının dert ayı olduğu söyledi.


Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı
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Mart, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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