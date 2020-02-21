Muşlulardan Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muşlulardan Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika

Muşlulardan Başkan Ataç'a ziyaret

7 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yöneticileri ile bir araya geldi.

Muşlulardan Başkan Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yöneticileri ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ataç'ı makamında ziyaret eden Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Taşçı ve yönetim kurulu üyeleri, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyaret hakkında bir değerlendirmede bulunan Dernek Başkanı Ayhan Taşçı, "Ahmet Başkanımıza nezaket ziyaretinde bulunduk. Dernek binamızı Tepebaşı bölgesine taşıdık ve konu hakkında bilgi verdik. Ayrıca dernek faaliyetlerimiz hakkında da istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.


Eskişehir'de bulunan hemşehri derneklerinin tamamı ile iyi ilişkiler içinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ataç da konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayşe Tuba Arslan'ın katil zanlısı eski eşi hakim karşısında
Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren eski eşi kendini böyle savundu: Kafasını 10-15 kez vurmadım, o kadar vursaydım o anda ölürdü 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:53:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muşlulardan Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]