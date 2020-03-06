Muşlulardan Mehmetçiğe Türk bayraklı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muşlulardan Mehmetçiğe Türk bayraklı destek - Son Dakika

Muşlulardan Mehmetçiğe Türk bayraklı destek

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olan vatandaşlar, yüksek kesimde Türk bayrağı açıp meşale yakarak Mehmetçiğe destek verdi.

Muşlulardan Mehmetçiğe Türk bayraklı destek, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olan vatandaşlar, yüksek kesimde Türk bayrağı açıp meşale yakarak Mehmetçiğe destek verdi.


Muş'ta toplanan bir grup vatandaş, TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'na destek oldu. Kent merkezine 1 kilometre mesafede bulunan Şehitler Tepesi'ne çıkan vatandaşlar, burada kar üzerine Türk bayrakları açarak ay yıldız oluşturdu. Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) Muş İl Başkanı Nurul Emin Yamaç, görevdeki Mehmetçiklere dua etti. Daha sonra Türk bayrağı etrafında hilal oluşturan vatandaşlar, meşale yakarak Mehmetçik lehinde sloganlar attı.


Destekle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Murat Çaldır, Anadolu'ya şan, adalet ve medeniyetin kapısını açan büyük komutan Sultan Muhammed Alparslan Han'ın diyarı olan Muş'tan, sınır ötesinde ve sınırlar dahilinde şehadet mertebesine ermiş kahramanları saygı, sevgi ve minnetle anmak için bugün burada toplandıklarını belirterek, "Ay yıldızlı bayrağımızın uğrunda seve seve can verdikleri ve can vereceğimizi iç ve dış nifaklara beyan ediyoruz. Rabbim bayrağımızı mazluma umut, düşmanlarımıza korku olarak sembolize etsin. Burada toplanmamızın bir amacı da Türkiyemizin her daim iç ve dış nifaklara karşı kolluk kuvvetleri harici bir sivil ordusunun olduğunu da icra etmektir. Bugün burada Türkiye'mizin içerisinde bulunmuş olduğu gerek dış, gerek iç nifakların planlarını bozan Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin, başta Cumhurbaşkanımızın her koşulda emirlerine tabiyiz" dedi.


Vatandaşlar, sloganların ardından sessiz bir şekilde dağıldı. - MUŞ

Bahar Kalkanı Harekatı, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:43 Kaynak: İHA
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