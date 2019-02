Müslüm" Filminde Bu Kez Yapımcılar Davalık Oldu

MERHUM sanatçı Müslüm Gürses 'in hayatını anlatan ve bugüne kadar 83 milyon TL hasılat elde edilen "Müslüm" filmi ile ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur 'un yapımcı Nuri Yıldırım ve Engelsiz Yaşam Vakfı yöneticileriyle mahkemelik olmasının ardından yeni bir dava daha açıldı. Filmin esaslı organizasyonunu kendisinin yaptığını belirten yönetmen Tülün Yıldırım, iki yapımcının kendisini devre dış bıraktığı iddiasıyla mahkemenin yolunu tuttu.Müslüm filminin senaryosundan, film müziklerine, oyuncu seçiminden kurgusuna kadar her şeyi kendisinin seçtiğini belirten yönetmen Tülün Kızılırmak , eser sahipliği ve ortak yapımcılık iddiasında bulunarak filmin yapımcı şirketi ICNN Yapım ve Dijital Sanatlar şirketlerine dava açtı.Filmin yapımcıları Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım'ın kendisini devre dışı bırakarak aralarında ortak yapımcı sözleşmesi imzaladıklarını iddia eden Tülün Kızılırmak mahkemeden, adının yapımcı sıfatıyla filmin künyesine, jenerik dökümün tüm görsel materyallerine, her bir fiziki dijital nüshalarına, eser işletme belgesine kaydedilmesine karar verilmesini istedi. Kızılırmak, Müslüm filminden elde edilecek gelirin yapımcı payının her iki şirkete ödenmesinin durdurulması yönünde tedbir kararı talebinde bulundu.Mahkeme tedbir kararını reddederken, ICNN Yapım şirketi sadece danışmanlık hizmeti aldıklarını Tülün Kızılırmak'ın 'Ya tutarsa' diye dava açtığını belirtti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde Müslüm filminin yapıcı şirketleri ICNN ve Dijital Sanatlar'a dava açan Tülün Kızılırmak dilekçesinde şu iddialarda bulundu.MÜSLÜM PROJESİNİ BEN GÖTÜRDÜMMüslüm Gürses'in yaşamının kesitler halinde anlatıldığı Müslüm filminin ortak yapımcısı olduğunu ileri süren yönetmen Tülün Kızılırmak filmin yapımına ilişkin organizasyonun esaslı kısmını kendisinin yaptığını belirtti. ICNN yapım şirketinin yetkilisi ve sahibi Nuri Yıldırım'a Müslüm filminin projesinin götürdüğünü belirten Tülün Kızılırmak 3 yıl önce mali destek istedi. Mali desteği sağlamayı taahhüt eden Nuri Yıldırım ile aralarında ortak yapım sözleşmesi imzalandı.BENİ DEVRE DIŞI BIRAKTILAR2017'de ICNN Yapım ve Nuri Yıldırım finansmanı tek başına sağlayamayacağını belirtti. Dijital Sanatlar şirketinin sahibi Mustafa Uslu filme üçüncü yapımcı ortak olarak dahil oldu. Filmin ortak yapım sözleşmesini imzalamak için üç ortak 20 Temmuz 2017'de randevulaştı. İmza günü Tülün Kızılırmak yeğenine kanser teşhisi konulması üzerine toplantıya katılamadı. Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım iddiaya göre Tülün Kızılırmak'ı devre dışı bırakarak aralarında ortak yapımcı sözleşmesi imzaladı.Filmin her aşamasını özenle kurguladığını, organize ettiğini belirten Tülün Kızılırmak iki şirkete ihtarname çekerek ortak yapımcı hanesine isminin eklenmesini istedi. İhtarnameye ICNN şirketi Kızılırmak'tan sadece danışmanlık aldıkları cevabını verirken Dijital Sanatlar şirketi cevap vermedi.FİLMİN GELİRİ YAPIMCILARA ÖDENMESİN TALEBİTülün Kızılırmak adının yapımcı sıfatıyla filmin künyesine, jenerik dökümün tüm görsel materyallerine, her bir fiziki dijital nüshalarına, eser işletme belgesine kaydedilmesine karar verilmesini istedi. Kızılırmak Müslüm filminden elde edilecek gelirin yapımcı payının her iki şirkete ödenmesinin durdurulması yönünde teminatsız tedbir kararı ve bin TL tazminat istedi.DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİDijital Sanatlar şirketi mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde filmin yapımcısı olmadığını iddia etti. İddiaların asılsız olduğunu belirten ICNN Yapım şirketi ise cevap dilekçesinde Müslüm eserinin Dijital Sanatlar şirketi ile yapım arasında ortak film yapımcılığı sözleşmesi ve Kültür Bakanlığı sinema eserlerine ilişkin kayıt tescil belgesinin bunun en önemli delili olduğunu kaydetti.HASILATI 83 MİLYON TL'YE ULAŞTITülün Kızılırmak'tan danışmanlık hizmeti aldıklarını belirten ICNN Yapım, karşılığında da hak ettiği bedeli aldığını, fazladan da elden ödeme yapıldığını belirtti. Tülün Kızılırmak'ın ne ICNN şirketi ne de yetkilisi Nuri Yıldırım ile yapımcılık veya eser üretimi gibi çalışmasının olmadığı da belirtildi. Kızılırmak'ın danışmanlık faaliyeti kapsamına giren çalışmalarından bahsedip daha sonra da eser sahipliği ve ortak yapımcılık iddiasında bulunduğu anlatıldı. Hasılatı 83 milyon TL'ye ulaşmış bir eserin hak sahipliği için Kızılırmak'ın bin TL istediğinin belirtildiği dilekçede istenen rakamın iddiasında samimi olmadığının göstergesi olduğu yer aldı. Tülün Kızılırmak'ın 'ya tutarsa' diyerek haksız kazanç sağlamaya çalıştığının yer aldığı dilekçede davanın reddi istendi.Mahkeme Tülün Kızılırmak'ın Müslüm filminden elde edilecek gelirin yapımcı payının her iki şirkete ödenmesinin durdurulması yönünde teminatsız tedbir talebini reddetti. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.KUTUMüslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm filminin ortak yapımcısı Nuri Yıldırım'ın filmden kendisi için 950 bin TL aldığı iddiaları üzerine ücret almadığını öne sürerek dava açacağını söylemişti. Muhterem Nur, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın 'Yılın En İyileri' ödül töreninde eşine ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğü satışa çıkardıkları gerekçesiyle 'Müslüm' filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve vakıf hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Engelsiz Yaşam Vakfı da engelliler yararına düzenlenen gecede Müslüm Gürses'in filminde kullanılan gömleği ile özel tasarlanan yüzüğün açık artırmada satılmasının ardından, gömlek ve yüzüğün sanatçıya ait olmadığını belirterek, "Dolandırıcılar" açıklaması yapan Muhterem Nur hakkında basın yoluyla hakaret suçundan şikayetçi olmuştu. - İstanbul