Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

ÇOKLU organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
ÇOKLU organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 'koronavirüs' salgını nedeniyle cenaze namazına katılımın az olduğu görüldü.

Uzun süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören 93 yaşındaki Muhterem Nur, bu sabah saat 06.30 sıralarında İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Muhterem Nur için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına dünyayı etkisi altına alan 'koranavirüs' salgını nedeniyle katılım az oldu. Kültür ve sanat camiasından de katılım olmazken, Muhterem Nur'u Müslüm Gürses hayranları ve aile yakınları son yolculuğuna uğurladı.  Namaza katılanların 'koranavirüs' salgınından korunmak amacıyla belli aralıklarla saf tutuğu görüldü.

"MUHTEREM HANIM, ÖLÜMÜ SON OLARAK DEĞİL DE MÜSLÜM'E KAVUŞMAK OLARAK GÖRÜRDÜ"

Müzik yapımcısı ve Muhterem Nur'un aile dostu olan Muhteşem Candan, " Türkiye'nin başı sağ olsun. Muhterem Hanımı çoklu organ yetmezliğinden 06.30 sıralarında kaybettik. Muhterem Hanım, Müslüm Gürses gibi çok değerli eser bıraktık ardından. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı virüs nedeniyle böyle bir tören yapmak zorunda kaldık. Tedavi sırasında üç hastane değiştirdik ancak herkes elinden geleni yaptı. Ne yazık ki takdir ilahi. Dün uyandı ve eve gitmek istediğini söylemişti. Planlara göre bugün ayrı odaya çıkacaktı ama ne yazık ki sabah saatlerinde kaybediyoruz. Kendisi Müslüm Gürses'in mezarına defnedeceğiz. Mezar planlı ve özel yapılmıştır ve iki katlıdır. Muhterem Hanım içinde yer mevcuttur. Hep Müslüm'e kavuşmak istiyordu, ben Müslüm'e kavuşacağım derdi. Ölümü son olarak değil de Müslüm'e kavuşmak olarak görüyordu" ifadelerini kullandı.

Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Muhterem Nur, 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in de mezarının da bulunduğu katlı mezara defnedildi.


- İstanbul
Müslüm Gürses, Zincirlikuyu, Muhterem Nur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:49 Kaynak: DHA

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