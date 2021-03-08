Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt - Son Dakika

Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt

08.03.2021 20:13
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde arabesk müziğin efsanesi hakkında kayıp bir kızı olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Gündemde bomba etkisi yaratan iddia sonrası konuşan ailenin avukatı, "Müslüm Gürses'in çocukları ve başkaca mirasçıları olduğu yönündeki iddiaların hiçbir dayanağı yoktur, dedikodudur" dedi.

Arabesk müziğin efsanesi Müslüm Gürses hakkında geçtiğimiz günlerde kayıp bir kızı olduğu iddiası ortaya atılmış, magazin gündemi bir anda bu iddia ile çalkalanmıştı.

"İDDİALARIN HİÇBİR DAYANAĞI YOKTUR"

Bomba etkisi yaratan iddianın ardından Müslüm Gürses ve eşi Muhterem Nur'un ailesinin avukatı Onur Şahin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Şahin, "Müslüm Gürses'in çocukları ve başkaca mirasçıları olduğu yönündeki iddiaların hiçbir dayanağı yoktur, dedikodudur. Gürses'in vefatı üzerine tüm mirası, tek yasal mirasçısı merhum Muhterem Nur'a kalmıştır. Anılan miras, yayılan söylentilerin aksine, yüklü maddi değeri olan malvarlığı olmayıp, seslendirdiği şarkılar, fotoğraflar, adı ve geride bıraktığı manevi yönü ağır anılarıdır." dedi.

İKİ YASAL MİRASÇI BULUNUYOR

Muhterem Nur'un vefatının ardından Müslüm Gürses'in bıraktığı mirasın, Nur'un torunları olan iki yasal temsilciye kaldığını söyleyen Onur Şahin, "Anılan iki mirasçı haricinde, herhangi bir mirasçı, yasal hak sahibi bulunmadığı gibi, bu yönde iddiası olan üçüncü kişi dahi yoktur." diye konuştu. Avukat ayrıca, Gürses ve Nur'un reklam aracı olarak kullanılmaya çalışılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, tüm yasal hakları kullanacaklarını kaydetti.

Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt

Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt - Son Dakika Magazin


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