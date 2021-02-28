Müslüm Gürses'in mirası kime kaldı? Ünlü sanatçının yapmam dediği 3 şey!

Acılarla bir ülke inşa edilse, başkentinin adı Müslüm Gürses olurdu. Kederle yoğrulmuş hayatı boyunca başına gelmedik kalmadı. Dram dolu hayatı film de oldu, belgesel de... Peki 'Babaların Babası' lakaplı Gürses, özel hayatında nasıl biriydi? En çok özlemini çektiği şey neydi? Nelere düşkündü, nelerden uzak dururdu? Müslüm Gürses'in bıraktığı miras kime kaldı? İşte hepsinin yanıtı...





Hayat bir masaldır... Ama herkesin hikayesi, mutlu başlayıp mesut bitmez. Müslüm Gürses'in hayatı da öyleydi. İki kardeşini kaybetti, annesi, babası tarafından öldürüldü ve korkunç bir trafik kazası geçirdi. Onu öldü sanıp morga bile kaldırdılar. Aylarca yoğun bakımda kaldı, çıktığında ise kazadan kendisine miras olarak; dinmeyen baş ağrıları, kaybolan koku duyusu ve kulak çınlamaları kaldı. Gürses'in dramı 59 yıl sürdü. Sanatçı, 3 Mart 2013 günü ruhunu şu sözlerle teslim etti: "Hayat bana zordu ama güzeldi. Hakkınızı helal edin!" Gürses, geride yürek titreten şarkılar ve milyonlarca hayran bırakarak hep özlemini çektiği annesiyle buluşmak üzere aramızdan ayrıldı.





'SPOR AYAKKABI GİYDİREMEZDİK'





Peki sahne arkasında, sıradan hayatında Müslüm Gürses nasıl biriydi? Unutulmaz şarkıların bestecisi Burhan Bayar, Müslüm Gürses'in hayatının en yakın tanıklarından biri... Bayar, herkesin ona sırtını döndüğünde de Gürses'in yanındaydı, milyonlar onu alkışlarken de... Üstelik Bayar, en güzel şarkılarını hep Gürses için yazdı. Hasret Rüzgarları, Mutlu Ol Yeter gibi ölümsüz eserlerini verdiği Gürses'i, son nefesine kadar yalnız bırakmadı. Bayar, Gürses hakkında bakın neler anlattı: " Müslüm Baba, janti adamdı. Hep takım elbise giyerdi. Defalarca yalvarmamıza rağmen bir kez bile ona kot pantolon giydiremedik. Ha keza spor ayakkabı ve şorttan da hoşlanmazdı. Hayatı boyunca bu üç şeyden hep uzak durdu."





MEYVE KOKUSUNA HASRETTİ





Burhan Bayar, Müslüm Gürses'in geçirdiği ağır trafik kazası sonrası duyma probleminin yanı sıra koku alma yetisini de kaybettiğini söyledi. Bayar, yüzde 95 oranında koku alma kaybı yaşayan Gürses'le ilgili şu detayı aktardı: "Baba en çok meyvelerin kokusuna hasretti. Hep 'Karpuz, kavun, çilek nasıl kokuyor? Aynı çocukluğumuzdaki gibi mi?' diye sorardı. Koku almadığı için parfümü de gereksiz görürdü. Rahmetli Muhterem Hanım'a 'Parfüm sıkma Muhterem, ben kokusunu almıyorum zaten, hiç gerek yok' derdi."





PARAYA KIYMET VERMEZDİ





Müslüm Gürses'in ölmeden önce imza attığı son albüm olan 'Ervah-ı Ezelden-Veda'yı çıkaran Kadırga Müzik'in sahibi Yusuf Ziya Oran da Gürses'le ilgili önemli bilgiler verdi. Sanatçının 35 yıllık dostu olan ve son 10 yılını birlikte geçirdiği Oran, "Müslüm Baba, ne paraya kıymet verir, ne de hesap bilirdi. 35 yıllık dostluğumuz boyunca bir kez bile onun paradan konuştuğunu görmedim. Cebinde 200 lirası dahi olmazdı. Ama çok cömert ve yardımsever biriydi" diyor. Yapımcı Oran, Gürses'in kimseye kıyamayan bir yapısı olduğunu söyledi: "Mesela biriyle randevusu varsa kimseyi bekletmekten hoşlanmazdı. Acele eder, randevu saatinden mutlaka 10 dakika önce orada olurdu."