Müslüm Gürses'in mirası kime kaldı? Ünlü sanatçının yapmam dediği 3 şey! - Son Dakika

Müslüm Gürses'in mirası kime kaldı? Ünlü sanatçının yapmam dediği 3 şey!

28.02.2021 13:39
Müslüm Gürses'in mirası kime kaldı? Ünlü sanatçının yapmam dediği 3 şey!, System.String[]

Arabesk müziğin usta isimlerinden biri olan ve kendine has tarzı ile milyonların sevgisinin kazanan Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 yılında aramızdan ayrıldı. Sabah'tan Yusuf İzel, sanatçı hakkında bilinmeyenleri kaleme aldı

Acılarla bir ülke inşa edilse, başkentinin adı Müslüm Gürses olurdu. Kederle yoğrulmuş hayatı boyunca başına gelmedik kalmadı. Dram dolu hayatı film de oldu, belgesel de... Peki 'Babaların Babası' lakaplı Gürses, özel hayatında nasıl biriydi? En çok özlemini çektiği şey neydi? Nelere düşkündü, nelerden uzak dururdu? Müslüm Gürses'in bıraktığı miras kime kaldı? İşte hepsinin yanıtı...

Hayat bir masaldır... Ama herkesin hikayesi, mutlu başlayıp mesut bitmez. Müslüm Gürses'in hayatı da öyleydi. İki kardeşini kaybetti, annesi, babası tarafından öldürüldü ve korkunç bir trafik kazası geçirdi. Onu öldü sanıp morga bile kaldırdılar. Aylarca yoğun bakımda kaldı, çıktığında ise kazadan kendisine miras olarak; dinmeyen baş ağrıları, kaybolan koku duyusu ve kulak çınlamaları kaldı. Gürses'in dramı 59 yıl sürdü. Sanatçı, 3 Mart 2013 günü ruhunu şu sözlerle teslim etti: "Hayat bana zordu ama güzeldi. Hakkınızı helal edin!" Gürses, geride yürek titreten şarkılar ve milyonlarca hayran bırakarak hep özlemini çektiği annesiyle buluşmak üzere aramızdan ayrıldı.

'SPOR AYAKKABI GİYDİREMEZDİK'

Peki sahne arkasında, sıradan hayatında Müslüm Gürses nasıl biriydi? Unutulmaz şarkıların bestecisi Burhan Bayar, Müslüm Gürses'in hayatının en yakın tanıklarından biri... Bayar, herkesin ona sırtını döndüğünde de Gürses'in yanındaydı, milyonlar onu alkışlarken de... Üstelik Bayar, en güzel şarkılarını hep Gürses için yazdı. Hasret Rüzgarları, Mutlu Ol Yeter gibi ölümsüz eserlerini verdiği Gürses'i, son nefesine kadar yalnız bırakmadı. Bayar, Gürses hakkında bakın neler anlattı: " Müslüm Baba, janti adamdı. Hep takım elbise giyerdi. Defalarca yalvarmamıza rağmen bir kez bile ona kot pantolon giydiremedik. Ha keza spor ayakkabı ve şorttan da hoşlanmazdı. Hayatı boyunca bu üç şeyden hep uzak durdu."

MEYVE KOKUSUNA HASRETTİ

Burhan Bayar, Müslüm Gürses'in geçirdiği ağır trafik kazası sonrası duyma probleminin yanı sıra koku alma yetisini de kaybettiğini söyledi. Bayar, yüzde 95 oranında koku alma kaybı yaşayan Gürses'le ilgili şu detayı aktardı: "Baba en çok meyvelerin kokusuna hasretti. Hep 'Karpuz, kavun, çilek nasıl kokuyor? Aynı çocukluğumuzdaki gibi mi?' diye sorardı. Koku almadığı için parfümü de gereksiz görürdü. Rahmetli Muhterem Hanım'a 'Parfüm sıkma Muhterem, ben kokusunu almıyorum zaten, hiç gerek yok' derdi."

PARAYA KIYMET VERMEZDİ

Müslüm Gürses'in ölmeden önce imza attığı son albüm olan 'Ervah-ı Ezelden-Veda'yı çıkaran Kadırga Müzik'in sahibi Yusuf Ziya Oran da Gürses'le ilgili önemli bilgiler verdi. Sanatçının 35 yıllık dostu olan ve son 10 yılını birlikte geçirdiği Oran, "Müslüm Baba, ne paraya kıymet verir, ne de hesap bilirdi. 35 yıllık dostluğumuz boyunca bir kez bile onun paradan konuştuğunu görmedim. Cebinde 200 lirası dahi olmazdı. Ama çok cömert ve yardımsever biriydi" diyor. Yapımcı Oran, Gürses'in kimseye kıyamayan bir yapısı olduğunu söyledi: "Mesela biriyle randevusu varsa kimseyi bekletmekten hoşlanmazdı. Acele eder, randevu saatinden mutlaka 10 dakika önce orada olurdu."

Müslüm Gürses, Belgesel, Film, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Müslüm Gürses'in mirası kime kaldı? Ünlü sanatçının yapmam dediği 3 şey! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi         
11:47
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il         
09:42
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 04:50:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müslüm Gürses'in mirası kime kaldı? Ünlü sanatçının yapmam dediği 3 şey! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei