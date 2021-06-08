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Taraftarın 'Müslüm Baba'sı Gustavo, saçlarına kıydı! Son hali GTA oyununun kahramanına benzetildi - Son Dakika

Taraftarın 'Müslüm Baba'sı Gustavo, saçlarına kıydı! Son hali GTA oyununun kahramanına benzetildi

08.06.2021 15:14

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, kıvırcık saçlarına veda etti. Gençlik dönemindeki gibi kısacık saçlarına geri dönen Brezilyalı futbolcu için sosyal medyada eğlenceli yorumlar yapıldı. Gustavo'nun yeni stili, GTA'nın meşhur karakteri Carl Johnson'a benzetildi.

Luiz Gustavo'dan geçmişe dönüş. Brezilyalı futbolcu yeni sezon öncesi imaj değişikliğine gitti. Kıvırcık saçlarıyla Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından Müslüm Gürses'e benzetilen Gustavo, şimdi bambaşka bir isimle özdeşleştirildi.

GENÇLİĞİNİ HATIRLADI

Kariyerinin ilk döneminde kısacık saçlarıyla tanınan Gustavo, ilerleyen yaşlarında kıvırcık saçlarıyla bir fenomen haline gelmişti. Tekrar gençlik dönemini hatırlatmak isteyen Gustavo, çok farklı bir ismi çağrışım yapmış oldu. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından GTA'nın karakteri Carl Johnson'a benzetilen Gustavo için sosyal medyada yüzlerce tespit ve eğlenceli yorum yapıldı.

Müslüm Gürses'le özdeşleşen Gustavo saçını kazıttı! Yeni imajıyla GTA oyununun kahramanına benzetildi
Müslüm Gürses'le özdeşleşen Gustavo saçını kazıttı! Yeni imajıyla GTA oyununun kahramanına benzetildi
Taraftarın 'Müslüm Baba'sı Gustavo, saçlarına kıydı! Son hali GTA oyununun kahramanına benzetildi

Müslüm Gürses, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın 'Müslüm Baba'sı Gustavo, saçlarına kıydı! Son hali GTA oyununun kahramanına benzetildi - Son Dakika Spor


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