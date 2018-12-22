Son Dakika Haberleri: Müslüm Gürses Şarkısı Çalarken Kedinin Tepkisini Görüntülediler

Müslüm Gürses Şarkısı Çalarken Kedinin Tepkisini Görüntülediler

49 dakika önce

SOSYAL medyada yayılan bir videoda merhum sanatçı Müslüm Gürses'in seslendirdiği 'Yeşil Ördek Gibi' parçası çalarken, kedinin verdiği tepki, görenleri şaşırttı.

Müslüm Gürses Şarkısı Çalarken Kedinin Tepkisini Görüntülediler, System.String[]
SOSYAL medyada yayılan bir videoda merhum sanatçı Müslüm Gürses'in seslendirdiği 'Yeşil Ördek Gibi' parçası çalarken, kedinin verdiği tepki, görenleri şaşırttı.

Arabesk müziğin sevilen sanatçısı, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in seslendirdiği 'Yeşil Ördek Gibi' şarkısı cep telefonunda çalınırken, bir kedinin gözlerini kapatıp başını salladığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerle ilgili çok sayıda yorumda bulundu.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:56 Kaynak: DHA

Müslüm Gürses, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Didem Soydan, Gamze Özçelik ile İlgili Düşüncelerini Açıkladı Haluk Levent, Havalimanında Mahsur Kalan Kolombiyalı Dansçılara Yardım Etti

Diyanetten Tartışma Yaratacak İfadeler: YouTuber'lar Ahirette Hesap Verecek, Retweet Kul Hakkıdır Fenerbahçeli Alex ve Volkan, Lefter'in Doğum Gününü Kutladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:45:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müslüm Gürses Şarkısı Çalarken Kedinin Tepkisini Görüntülediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]