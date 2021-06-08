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Müslüman aileye Kanada'da araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Müslüman aileye Kanada'da araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

08.06.2021 09:10

Kanada'nın Ontario eyaletinde Müslüman aileden 5 kişiye kaldırımda yürüdükleri esnada bir sürücünün aracıyla çarpmasının ardından aile üyelerinden 4'ü yaşamını yitirirken, 1 çocuk ise yaralandı.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde dün yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücü aracı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile aile üyelerinden 2'si kadın toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan çocuğun hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

OTOPARKTA YAKALANDI

Görgü tanıkları, saldırının ardından olay yerinden hızla kaçmaya çalışan siyah bir araba olduğu belirtirken, 20 yaşındaki erkek sürücü olay yerinden 7 kilometre uzaklıkta bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalandı.

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

İSLAMOFOBİ İZİ

Londra Polis Teşkilatından Dedektif Paul Waight düzenlediği basın toplantısında, "Bunun planlı ve önceden tasarlanmış, nefret güdümlü bir eylem olduğuna dair kanıtlar var. Bu kurbanların Müslüman oldukları için hedef alındıklarına inanılıyor" ifadelerini kullandı.

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN SUÇLANIYOR

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Waight, saldırganın 4 birinci derece cinayet ve 1 cinayete teşebbüs ile suçlandığını açıkladı.

Müslüman aileye Kanada'da araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Müslüman, Ontario, Londra, Kanada, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Müslüman aileye Kanada'da araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika Dünya


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