Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki (2) - Son Dakika

Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki (2)

7 saat önce

Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Sünni Alimler Birliği ve Libya Fetva Kurumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.

Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Sünni Alimler Birliği ve Libya Fetva Kurumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.

Libya Fetva Kurumu Başkan Yardımcısı Sami es-Saidi, her Müslümanın gücü yettiğince bu planın karşısında durması ve imkanları ölçüsünde çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

Saidi, Müslümanlardan bazılarının "düşman" tarafında durmasından ve bu saldırıyı meşru göstermeye çalışmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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