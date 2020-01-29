Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki (2) - Son Dakika

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Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki (2)
7 saat önce
Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Sünni Alimler Birliği ve Libya Fetva Kurumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:56 Kaynak: AA
Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Sünni Alimler Birliği ve Libya Fetva Kurumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.
Libya Fetva Kurumu Başkan Yardımcısı Sami es-Saidi, her Müslümanın gücü yettiğince bu planın karşısında durması ve imkanları ölçüsünde çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.
Saidi, Müslümanlardan bazılarının "düşman" tarafında durmasından ve bu saldırıyı meşru göstermeye çalışmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.
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