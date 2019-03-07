Müslüman Başbakan Olabilir' Dedi, Cdu Karıştı

CDU içinde bir kısım, "Önemli olan inançlar değil, değerler" derken, diğer kısım, "Hıristiyan değerlerle İslam değerleri uyuşmaz. Bu tartışma da nereden çıktı" diye tepki gösterdi. Bild
gazetesine konuşan CDU'nun Mecklenburg Vorpommern Eyalet Teşkilatı Başkanı Vincent Kokert, "Ben Ralph Brinkhaus'un böyle bir şey söyleyebileceğine inanmıyorum. Hayır, böyle bir şey söylemiş olamaz" dedi.
CDU Yönetim Kurulu üyesi Elisabeth Motschmann, bu tür tartışmaların CDU'ya bir yarar getirmeyeceği uyarısında bulundu. Motschmann, "Bu tür tartışmalar bizim köklü seçmenlerimizin güvenini sarsar. Merkel
ve Annegret Kramp Karrenbauer gibi başarılı liderler var. Nereden çıktı bu Müslüman başbakan tartışması. İslam değerleri elbette bizim değerlerimizden farklı. Örnek, kadın-erkek eşitliği" diye sert tepki gösterdi. Baden Württemberg
Eyalet milletvekili Eberhard Gienger, "Ralph Brinkhaus'un görüşlerini paylaşmıyorum. Müslümanlar Almanya
'da çoğunluk değil. Hıristiyan değerler ile İslam değerleri uyuşmaz" dedi.
'ÖNEMLİ OLAN DEĞERLER'
İç politika sözcülerinden Christoph de Vries, "Bu tür tartışmalar yararsız. CDU adına başbakan adayı olacak kişi Hıristiyan olmak zorunda değil. Hıristiyan demokrat değerleri savunması, Almanya'ya kendini ait hissetmesi gerekir" diye konuştu. Schleswig Holstein
Eyalet Eğitim Bakanı Karin Prien, "Elbette CDU'lu bir Müslüman, Hindu veya ateist başbakan olabilir" diye karşılık verdi. CDU milletvekili Marcus Weinberg, "Hangi inanca sahip olması rol oynamaz. Önemli olan değerler" dedi.
CDU'nun sağ kanadından Wolfgang Bosbach ise "Böyle bir şey teorik olarak düşünülebilir. Ama pratikte ihtimal dışı. Benim CDU lideri Annegret Kramp Karrenbauer veya Friedrich Merz ya da Jens Spahn'ın İslam dinine geçeceği yönünde bir bilgim yok" dedi.