Müslüman Coğrafyada Yaşananlar "Göğü Çadır Eyleyenler" Sergisinde
2 saat önce
?Göğü Çadır Eyleyenler?
?Göğü Çadır Eyleyenler? sergisi, Ümraniye
Belediyesi ev sahipliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, Müslüman coğrafyada yaşanan göçlerin fotoğrafları yer aldı.
Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Abdullah Kibritçi, Burak Berberoğlu ve Nurettin Boydak, fotoğrafların ortaya çıkış hikayelerini ziyaretçilerle paylaştı. Fotoğraf sanatçıları, göçlerde yaşanan drama şahit olmak için çıktıkları yolda, insanların hikayelerini fotoğraflama imkanı bulduklarını aktardı.
Etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir
, fotoğraf sanatçılarını ortaya çıkardıkları eserlerden ötürü tebrik eden bir konuşma yaptı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:19 Kaynak: DHA
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