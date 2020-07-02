Müslüman din adamlarından İsrail'in "ilhak" planıyla mücadele çağrısı - Son Dakika

Müslüman din adamlarından İsrail'in "ilhak" planıyla mücadele çağrısı

Dünyanın birçok ülkesinden Müslüman din adamlarının oluşturduğu 44 dini kurul ve birlik İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planıyla ortak mücadele çağrısı yaptı.

Dünyanın birçok ülkesinden Müslüman din adamlarının oluşturduğu 44 dini kurul ve birlik İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planıyla ortak mücadele çağrısı yaptı.

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İslami kuruluşların temsilcileri, video konferans aracılığıyla düzenledikleri toplantıda, İsrail'in ilhak planını görüştü.

Türkiye'den Alimler ve Medreseler Birliği Temsilcisi Suat Yaşasın'ın katıldığı toplantıya, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin yanı sıra Filistin, Libya, Tunus, Somali, Pakistan, Malezya, Endonezya, Suriye, Irak, Ürdün, Fas ve Sri Lanka gibi dünyanın birçok ülkesinden çeşitli dini kurul ve birliklerin temsilcileri katıldı.

Görüşmenin ardından sonuç bildirisini okuyan Libya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Sami es-Saidi, "Filistin topraklarında devam eden Siyonist zulmü kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saidi, toplantıda Filistin topraklarını özgürlüğüne kavuşturmak için çalışılması ve bu konuda kurulan komplolarla mücadele edilmesi kararını aldıklarını belirtti.

İslam alemini gerek sokaklarda gerekse sosyal medyada aktif bir şekilde İsrail'in planına karşı koymaya davet eden Saidi, İsrail'in işlediği suçların gözler önüne serilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istemişti.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis da dün yaptığı açıklamada, ilhak planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müslüman din adamlarından İsrail'in 'ilhak' planıyla mücadele çağrısı - Son Dakika

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