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Müslüman dini liderler, Polonya'daki Auschwitz Nazi toplama kampını ziyaret edip namaz kıldı
6 saat önce
Müslüman dini liderler, Polonya'daki en büyük Nazi ölüm kamplarından biri olan Auschwitz-Birkenau'yu ziyaret ederek namaz kıldı ve Kuran okudu
Müslüman dini liderler, Polonya'daki en büyük Nazi ölüm kamplarından biri olan Auschwitz-Birkenau'yu ziyaret ederek namaz kıldı ve Kuran okudu.
ABD merkezli Yahudi cemaatinin organize ettiği ziyaret, ölüm kampının Sovyet askerlerince 27 Aralık 1945'te kurtarılmasından dört gün önceye denk geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:24
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