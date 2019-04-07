Son Dakika Haberleri: Müslüman Dünya Şampiyonu "Mahmoud" İsmine Geri Döndü

Müslüman Dünya Şampiyonu "Mahmoud" İsmine Geri Döndü

54 dakika önce

2017 yılından beri WBA dünya şampiyonluk kemerini elinde bulunduran dünya ağır sıklet boks şampiyonu Manuel Charr, ismini değiştirerek yeniden eski ismi olan Mahmoud Charr, olarak ringlere çıkacağını açıkladı.

Müslüman Dünya Şampiyonu
2017 yılından beri WBA dünya şampiyonluk kemerini elinde bulunduran dünya ağır sıklet boks şampiyonu Manuel Charr, ismini değiştirerek yeniden eski ismi olan Mahmoud Charr, olarak ringlere çıkacağını açıkladı.

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Manuel Charr ismini değiştirdi. Konu hakkında bir açıklama yapan dünya şampiyonu Mahmoud Charr, artık Manuel ismini istemediğini vurgulayarak, "Benim adım doğduğum günden beri Mahmoud Charr'dır ve ben bundan sonra kendi öz ismim ile ringlerde anılmak istiyorum. Şunu çok iyi anladım ki; Manuel ismi benim kimliğimi yansıtmıyor. Ayrıca ismini değiştiren diğer arkadaşlarım kendi isimleriyle ringlere çıksalardı daha da başarılı olurlardı bence" dedi.

Charr, kendisinin enternasyonal bir düşünceye sahip olduğunu vurgulayarak, "Kendimi hem Alman ve hem de Suriye-Lübnanlı olarak görüyorum. Çünkü bu ülkeler benim yaşamımda her zaman bana vatanlık görevi yapmışlardır ve büyük rol oynamışlardır. Almanya'nın bana verdiği imkan ve destekleri de önemsiyorum ancak, kim olduğum ve nereden geldiğimi de bilmek ve bununla gurur duyarak vurgulamak zorundayım" açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanı ile görüşmesi etkili oldu"

Konuyla ilgili olarak konuşan sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, "Ringlerdeki lakabı Diamondboy yani (Mücevher Genç) olan sporcu yanlış yönlendirme sonucu kendi ismiyle ringlere çıkmak yerine Manuel Charr, olarak çıktı. Ancak yaptığımız istişareler sonucu artık öz ismiyle çıkmasının daha doğru olacağı sonucuna vardık. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye götürdük kendisini. İki kez çok sevdiği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi de bu kararda çok etkili oldu. 10.10. 1984 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dünyaya gelen sporcu, 2000 yılında Almanya'da profesyonel boks hayatına başladı. O dönemlerde kendisine ismini değiştirirse daha çok tutulacağını ve daha iyi maçlara çıkabileceği söylendi. Henüz genç ve tecrübesiz olan Mahmoud Charr, bu masallara inanarak Manuel Charr, adıyla ringlere çıkmaya başladı. Onun arkadaşları olan Marko Huck (Muammer Hukic), Felix Sturm (Adnan Catic) ve birçok Müslüman sporcu da aynı şekilde isimlerini değiştirdiler" şeklinde konuştu.

Alyaz, sporcunun kendi kimliği ve ismiyle çıkmasının daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Mahmoud Charr, için kendi kimliği ve ismiyle çıkması her zaman önemliydi" şeklinde konuştu.

Klitschko'ya karşı dövüşecek

Vedat Alyaz, ayrıca Mahmoud Charr'ın Klitschko'ya karşı ringe çıkmak için gün saydığını belirterek, "Bu konu hakkında efsane dünya şampiyonu Klitschko ve ekibi ile görüşmelere başladık. Şu an için pazarlıklar devam ediyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki aylarda dünyayı ayağa kaldıracak Mahmoud ve Klitschko maçı gerçekleşecektir" dedi. - KÖLN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:41 Kaynak: İHA

Spor
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