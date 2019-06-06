- Müslüman Dünyasında Bayram Sevinci
1 saat önce
- Müslüman dünyasında bayram sevinciKATMANDU - Tüm dünyada olduğu gibi Nepal, Kenya, Hindistan ve Mısır'da da bayram namazında camiler doldu taştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
- Müslüman dünyasında bayram sevinci
KATMANDU - Tüm dünyada olduğu gibi Nepal
, Kenya
, Hindistan
ve Mısır
'da da bayram namazında camiler doldu taştı.
Binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için Nepal, Kenya, Hindistan ve Mısır'da camilere akın etti. Camilere akın eden Müslümanlar camilere sığmayınca binlercesi cami dışında sokaklarda namaz kıldı. Bayram namazı sonrası bayramlaşan binlerce Müslümanın sevinci görülmeye değerdi. Ramazan Bayramı
tüm İslam ülkelerinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, din görevlileri, vaazlarında 'birlik ve beraberlik' mesajı verdi.
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