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- Müslüman Dünyasında Bayram Sevinci

1 saat önce

- Müslüman dünyasında bayram sevinciKATMANDU - Tüm dünyada olduğu gibi Nepal, Kenya, Hindistan ve Mısır'da da bayram namazında camiler doldu taştı.

- Müslüman dünyasında bayram sevinci
KATMANDU - Tüm dünyada olduğu gibi Nepal, Kenya, Hindistan ve Mısır'da da bayram namazında camiler doldu taştı.
Binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için Nepal, Kenya, Hindistan ve Mısır'da camilere akın etti. Camilere akın eden Müslümanlar camilere sığmayınca binlercesi cami dışında sokaklarda namaz kıldı. Bayram namazı sonrası bayramlaşan binlerce Müslümanın sevinci görülmeye değerdi. Ramazan Bayramı tüm İslam ülkelerinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, din görevlileri, vaazlarında 'birlik ve beraberlik' mesajı verdi.
- Müslüman Dünyasında Bayram Sevinci
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
Nepal, Mısır, Güncel
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