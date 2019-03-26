Müslüman Eleştirince Siyasal İslamcı Olarak Damgalanıyor'

BAŞKENT Viyana'da AİC tarafından düzenlenen, dünyanın çeşitli üniversitelerinden akademisyen ve araştırmacıların katıldığı 'Siyasal İslam'ı Tanımlamak' sempozyumunda Batılı ülkelerde açık şekilde tanımı yapılmamış, 'siyasal İslam' ifadesinin Müslümanlar üzerindeki baskıyı artırıcı ve...

BAŞKENT Viyana'da AİC tarafından düzenlenen, dünyanın çeşitli üniversitelerinden akademisyen ve araştırmacıların katıldığı 'Siyasal İslam'ı Tanımlamak' sempozyumunda Batılı ülkelerde açık şekilde tanımı yapılmamış, 'siyasal İslam' ifadesinin Müslümanlar üzerindeki baskıyı artırıcı ve gündelik yaşamı sınırlayıcı unsur olarak kullanılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. İslam Cemaati olarak ülkede son yıllarda bilimsel temelden yoksun, hoyratça kullanılan 'siyasal İslam' ifadesinin, siyasetçilerin eline bırakılmadan uzmanların değerlendirmeleri doğrultusunda anlaşılmasını hedeflediklerini belirten AİC Başkanı Vural, şunları söyledi: "Ülkede bir Müslüman açık bir şekilde eleştiride bulunduğu zaman hemen siyasal İslamcı ya da aşırıcı bir grup üyesi olarak damgalanıyor. Eğer bir kişi, kurum ya da organizasyona yönelik suç duyurusunda bulunduğunuz zaman çok daha kötü yaklaşımlar gözlemliyorsunuz. Siyasal İslam, Müslümanlara saldırmak amaçlı kullanılan, içi boş ve popülist bir savaş ifadesi olarak ortaya çıkıyor."



Özellikle topluma karşı sorumluluğu olan siyasi isimlerin, Müslümanları siyasal İslamcı diye tanımlamasının ciddi kaygıya yol açtığına dikkati çeken Vural, İslam Cemaati olarak ülkede yapıcı çözümler bulmak için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Vural, siyasi enstrüman ve pervasızca saldırı unsuru olarak kullanılan 'siyasal İslam' ifadesinin bilimsel temelde daha doğru yorumlanması için çalıştıklarını anlattı.



MÜSLÜMANLAR SUÇLANDI



Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İslam Teolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör John Esposito da ABD'deki 11 Eylül saldırısı öncesinde İslam'ın Batı'da görünür olmadığını, İslami ülkelerden gelen insanların Libyalı, Mısırlı diye adlandırıldığını, saldırı sonrasında bu durumun ciddi oranda değişiklik gösterdiğini söyledi. ABD'de 'siyasal İslam', ifadesinin 'siyasette varlık gösteren İslam olarak' tanımlandığını ancak daha sonra bu ifadenin olumsuz yöne evrildiğine işaret eden Esposito, Mısır ve Suudi Arabistan gibi kimi Müslüman ülkelerin de tehlikeli olarak gördükleri bazı gruplara yönelik bu ifadeyi kullandıklarına dikkati çekti.



Esposito, özellikle ana akım medyanın ABD'de 'siyasal İslam' ifadesini olumsuz anlamda kullanmasının belirleyici rol oynadığını vurgulayarak, "Radikal grupların gerçekleştirdiği saldırılardan Müslümanlar suçlandı ve masum olduklarını ispat etmeleri istendi" değerlendirmesinde bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde birçok İslam karşıtı ismin, 'İslam'ı bir dinden ziyade siyasi bir ideoloji olarak göstermeye çalıştığını, siyasi bir ideolojinin aşırıcı ve terörist eylemler yapabileceği düşüncesinin yaygınlaştırılmak' istendiğinin altını çizen Esposito, "Böylelikle ülkede yaşanan sorunların sorumlusu olarak başkalarını göstermek ve ABD vatandaşlarını buna ikna etmek kolaylaşıyor" şeklinde konuştu.

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