"Müslüman Genç Kadınlar Zirvesi" 6-8 Nisan'da çevrim içi gerçekleşecek - Son Dakika

İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nca (ICYF) 6-8 Nisan'da "Müslüman Genç Kadınlar Zirvesi" düzenlenecek.

Forumdan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Gençlik Forumu çerçevesinde yapılacak "Müslüman Genç Kadınlar Zirvesi", çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Dünyada 56 İslam ülkesindeki 18 ile 35 yaş arası 600 milyon genç için çalışmalar yürüten İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun düzenleyeceği zirve, dünyanın dört bir yanında ilklere imza atan başarılı Müslüman kadınları ağırlayacak.

"21. yüzyılın yükselen gücü kadınlar" temasıyla düzenlenecek zirve, Nobel Barış Ödüllü Yemenli aktivist Tevvekkül Karman, "Sudan devrimi"nin sembol ismi Beyazlı Kadın Ala Salah, Facebook yapay zeka ekibindeki Müslüman mühendis Mona Diab, Kızlarımızı Geri Getirin hareketinden Nijeryalı aktivist Ayşe Yusufi, kızlardan oluşan ilk Afgan kız robot takımının lideri Sümeyye Faruki, yaklaşık 30 yıldır mülteciler için çalışan Lübnan'daki Filistin kamplarında görev yapan Melek El Nimer, Pakistanlı havacılık mühendisi ve çevre dostu uçak motorlarına odaklanan ilk özel havacılık şirketinin CEO'su Sarah Quraishi'yi ağırlayacak.

Kadınlar başarılı hikayelerini paylaşacak

Kanada'nın ilk başörtülü TV sunucusu Ginella Massa, İran'ın ilk kadın triatlon atleti Şirin Gerami, İngiltere Müslüman Konseyi'nin ilk kadın lideri Zara Mumammed, ABD'de başörtüsüyle basketbol oynayan Belkıs Abdülkadir ve yine ABD'de başörtüsüyle yarışmalara katılan ilk halterci Gülsüm Abdullah da zirvede konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvede, Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklara eğitim imkanı sağlamak için mücadele eden Rima Sultani Rimu, İslamofobi ve insan hakları konularını projelerinde ele alan ABD'li film yapımcısı Samah Safi Bayazid, kadın sünnetinin kaldırılması için çalışan Ubah Ali, San Francisco'da yaşayan ve İslamofobi'ye maruz kalmış Müslümanlara hukuki destek veren, aynı zamanda ABD'de önyargılarla boğuşan Müslüman gençlerin iş bulmasına aracılık eden aktivist avukat Zahra Billoo, film yapımcısı Ala Hamdan, Instagram'ın en çok kazanan Müslüman influencerlarından Ihssane Benalluch de başarı hikayelerini gençlerle paylaşacak.

Taha Ayhan: 15 milyon gence ulaştık

ICYF Başkanı Taha Ayhan, Türkiye'nin girişimleriyle 2004'te kurulan ICYF'nin 56 üye ülkedeki yaklaşık 600 milyon gencin çıkarları doğrultusunda ekonomik kalkınma, eğitim, İslam kültür ve mirası hakkında gençleri bilinçlendirmek, medeniyetler arasında diyalog kurmak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Dünyadaki Müslüman gençlerin çatı kurumu ICYF'nin, Kovid-19 salgını döneminde yaptığı çevrim içi çalışmalarla yaklaşık 15 milyon gence ulaşmayı başardığını dile getiren Ayhan, "Girişimciler, yatırımcılar, genç iş adamları, kanaat önderleri ve sanatçılar gibi toplumsal önderleri gençlerle buluşturdu. Bu zirvede de spordan sanata siyasetten bilime dünyanın dört bir yanında her alanda ilklere imza atmış kadınları gençlerle buluşturacağız. Zirve, gençlerin refahını etkileyen zorluklara yönelik çözümler konusunda diyalog için küresel bir platform sağlayacak ECOSOC Gençlik Forumu'nun içerisinde gerçekleşecek ve etkinliğin önemli bir parçası olacak." ifadelerini kullandı.??????