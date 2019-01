Müslüman Kadınlara Dair Yeni Bir Hikaye Anlatmak İstiyoruz"

ABD'de Kongre ara seçimlerini kazanarak ülkedeki ilk Müslüman kadın Temsilciler Meclisi üyeleri olan Raşide Tlaib ve İlhan Ömer, başarılarının Müslüman kadınların Amerikan siyasetinde yer edinmesinin önünü açmasını umduklarını ifade etti.

Tlaib ve Ömer, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin başkent Washington'da düzenlediği resepsiyona katıldı.



Ara seçimde Michigan eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Filistin asıllı Tlaib, burada yaptığı konuşmada, Müslüman toplumundan kadınların ilk kez Kongreye girmesinin ABD'deki Müslümanların hikayesinde bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, "Artık birçok bakımdan kendimizi daha fazla buraya ait hissediyoruz. Artık herkes gibi 'Burası bizim ülkemiz' diyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.



Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Somali asıllı İlhan Ömer ise yaptığı konuşmada, "ABD'de yaşayan Müslüman kadınlara dair yeni bir hikaye anlatmak istiyoruz. Genç kadınlarımız artık Temsilciler Meclisinde seslerinin duyulacağını biliyor." dedi.



Temsilciler Meclisinin yeni üyeleri resepsiyonda, dini inançlarına dair kişisel düşüncelerini de paylaştı.



Her ne kadar diniyle gurur duysa da mükemmel bir Müslüman olmadığını dile getiren Tlaib, "Hiçbir zaman mükemmel bir Müslüman olamayacağım ama maşallah dinime, imanıma olan güvenim tam. Bu bana ihtiyaç duyduğum gücü veriyor." diye konuştu.



Seçimin ardından bir kutlama toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili kullandığı ifade tartışma konusu olan Tlaib, "Bana kuvvet vermesi için Allah'a her gün dua ediyorum çünkü Trump'la aynı toplumda yaşıyorum. Kendi kendime şöyle düşünüyorum, böyle yaparak (Trump'a karşı durarak) inancımı çok derin bir şekilde ortaya koyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Her ikisi de Demokrat Partili Tlaib ve Ömer 6 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde kendi bölgelerinde en fazla oyu alarak Temsilciler Meclisine girmişti. ABD'de daha önce yasama organı Kongrenin iki kanadı Senato ile Temsilciler Meclisinde Müslüman siyasetçiler görev yapmıştı ancak Tlaib ve Ömer Kongrede görev yapan ilk Müslüman kadın siyasetçiler oldu.

