Son Dakika Haberleri: Müslüman kadınlara yönelik siteyi İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın gizlice finanse ettiği ortaya çıktı
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Müslüman kadınlara yönelik siteyi İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın gizlice finanse ettiği ortaya çıktı

37 dakika önce

İngiltere'de faaliyet gösteren ve kullanıcılarının çoğunu genç Müslüman kızların oluşturduğu popüler internet sitesi SuperSisters'ın İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edildiği ortaya çıktı. Söz konusu site 2015'te 3 genç Müslüman kızın Londra'dan Suriye'ye kaçması sonrası kurulmuştu

Müslüman kadınlara yönelik siteyi İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın gizlice finanse ettiği ortaya çıktı, System.String[]

İngiltere'de faaliyet gösteren ve kullanıcılarının çoğunu genç Müslüman kızların oluşturduğu popüler internet sitesi SuperSisters'ın İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın aşırılıkla mücadele birimi tarafından finanse edildiği ortaya çıktı.


Söz konusu internet sitesi üç Müslüman genç kızın 2015'te Londra'nın Bethnal Green ilçesinden ayrılıp Suriye'de IŞİD saflarına katılması sonrası kurulmuştu.

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İçişleri Bakanlığı, İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:30 
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