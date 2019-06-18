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Müslüman Kardeşler'den Ürdün'de Mursi için gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve İslami Eylem Cephesi Partisi tarafından hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Müslüman Kardeşler'den Ürdün'de Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve İslami Eylem Cephesi Partisi tarafından hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ürdün'de Müslüman Kardeşler ve İslami Eylem Cephesi Partisi tarafından yargılandığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Müslüman Kardeşler Teşkilatı Ürdün yetkilisi Hamza Mansour, yaptığı konuşmada Mursi'nin ölümünün Arap ve İslam dünyası için büyük bir kayıp olduğunu belirtti. Mursi'nin ülkesi için çok çabalamış olduğunu belirten Mansour, eski devlet başkanının Filistinlilerin özgürlüğü için de mücadele ettiğini hatırlattı. - AMMAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
Ürdün, Müslüman Kardeşler, Muhammed Mursi, Güncel
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