Son Dakika Haberleri: Müslüman Kardeşler'in 9 Yöneticisine Beraat

Müslüman Kardeşler'in 9 Yöneticisine Beraat

1 saat önce

Mısır'da mahkeme, aralarında Teşkilat Başkanı Muhammed Bedii'nin de olduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 9 üst düzey yöneticisi hakkında beraat kararı verdi.

Müslüman Kardeşler'in 9 Yöneticisine Beraat, System.String[]
Mısır'da mahkeme, aralarında Teşkilat Başkanı Muhammed Bedii'nin de olduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 9 üst düzey yöneticisi hakkında beraat kararı verdi.

Giza Temyiz Mahkemesi, 'İstikamet Camii' olayları davasında aralarında Teşkilat Başkanı Muhammed Bedii, Muhammed el-Biltaci, Isam İryan, Mursi hükümetinin Tedarik Bakanı Basim Avde ve Safvet Hicaz'ın da bulunduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 9 yöneticisinin beraatına karar verdi. Temyiz mahkemesi, sanıklar tarafından yapılan itirazı kabul ederek berat kararı verdi. Savcılık, berat eden sanıkları "cinayet, cinayete teşebbüs, kamu güvenliği ve barışı bozma kasıtlı bir teşkilata üye olmak, kamuya ve özel mülke kasten zarar verme ve yetkililere direnmek"le suçlamıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Mısır, Muhammed Bedii, Müslüman Kardeşler, Güncel
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