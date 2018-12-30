Müslüman Kendi Örf ve Adetlerine Uymalıdır"

Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, kendine ait milli ve manevi değerlerini yitirerek başka dinleri ve milletleri taklit etmenin, fertler ve toplumlar için en büyük manevi felaket ve alçalış olduğunu belirtti.

Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, kendine ait milli ve manevi değerlerini yitirerek başka dinleri ve milletleri taklit etmenin, fertler ve toplumlar için en büyük manevi felaket ve alçalış olduğunu belirtti.



Kıyak, yaptığı yazılı açıklamada, yüce Allah'ın, en üstün din olarak İslam dinini gönderdiğini, bu yüce dinin kendine has hükümleriyle tazeliğini kıyamet sabahına kadar muhafaza edeceğini aktardı.



İslam dininin güzellikleri ve insanlığa ışık saçan hakikatleriyle kıyamete kadar ayakta kalacağını vurgulayan Kıyak, "Çünkü onun koruyucusu yüce Allah'tır. Yüce dinimiz İslam, kafirlere, münafıklara, batıl dinlere ve diğer ideoloji mensuplarına benzemeyi, kesin bir şekilde yasaklamış ve haram kılmıştır. Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şeriflerinde, 'Kim bir kavme benzemeye özenirse, o da onlardandır.' buyurmuştur. Böylece Hristiyanlık ve Yahudilik adetlerine özenti duymaya set çekmiş, taklitçiliği adet haline getirenlerin milli ruhunu kaybedip özendiği o topluluğun mahiyet ve karakterini elde edeceğine işaret buyurmuş, taklitçiliği yasaklamıştır." ifadelerini kullandı.



Kıyak, kendine ait milli ve manevi değerlerini yitirerek başka dinleri ve milletleri taklit etmenin, fertler ve toplumlar için en büyük manevi felaket ve alçalış olduğuna işaret ederek, "Bu manevi felaket ve sefalete mahkum olmuş milletlerin, bataklığın çukurundan kurtulmasına imkan yoktur. Dinini, milletini ve vatanını seven insanlar, hiçbir zaman kendi milletinin böyle bir sefalete düşmesine rıza gösteremez ve tahammül edemez." değerlendirmesinde bulundu.



Müslümanların Kur'an ve sünnete uygun yaşaması, kendi örf ve adetlerine uyması gerektiğini belirten Kıyak, 2019 yılının hayırlar getirmesini diledi.

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