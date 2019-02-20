Müslüman Komedyenler Almanya Turunda

36 günde 21 farklı şehirde sahne alacak olan ekibin tüm elemanlara müslümanlardan oluşuyor. Alman izleyicilerin de büyük beğenisini toplayan ve defalarca ödüllendirilen Rebell Comedy grubu, önyargıları mizah ile kırmak istiyor.

Hepsi birbirinden yetenekli olan komedyenler sahnede günlük önyargıları güldürerek, espirili bir şekilde kaldırmayı başarıyorlar. Bir yabancının günlük hayatında yaşayabileceği sıkıntıları espirili bir şekilde sahneleyen ekip, alman kamuoyu tarafından da büyük ilgi görüyor.

Rebell Comedy ekibinin gösteri tarih ve yerleri: 24.03.19 Viyana, 26.03.19 Bielefeld, 27.03.19 Bremen, 29.03.19 Düsseldorf, 30.03.19 Münster, 31.03.19 Dortmund, 01.04.19 Köln, 02.04.19 Hannover, 03.04.19 Essen, 06.04.19 Berlin, 07.04.19 Leipzig, 10.04.19 Aachen, 11.04.19 Saarbrücken, 13.04.19 Frankfurt am Main, 14.04.19 Hamburg, 24.04.19 Osnabrück, 25.04.19 Wuppertal, 27.04.19 Zürich, 28.04.19 Stuttgart, 29.04.19 Münih, 30.04.19 Nürnberg.