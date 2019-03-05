Müslüman Kongre Üyesi Omar'ı Eleştirdi
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman Kongre Üyesi Ilhan Omar'in İsrail hakkında yaptığı açıklamaları eleştirerek, "İsrail için kara bir gün" dedi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Müslüman Kongre Üyesi Ilhan Omar'in İsrail
hakkında yaptığı açıklamaları eleştirerek, "İsrail için kara bir gün" dedi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden ABD tarihinin ilk iki Müslüman Kongre üyesinden biri olan Ilhan Omar hakkında açıklamada bulundu. Omar'ın İsrail hakkında yaptığı bazı açıklamalardan rahatsız olduğunu belirten Trump, "Temsilci Ilhan Omar İsrail'e ilişkin yaptığı berbat yorumlar sebebi ile yine eleştirilerin hedefinde. Yahudi gruplar Omar'ın Dış İlişkiler Komite'sinden uzaklaştırılmasını istemek için Sözcü
Pelosi'ye dilekçeler gönderdi. İsrail için kara bir gün" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:46 Kaynak: İHA
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