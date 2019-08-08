Son Dakika Haberleri: Müslüman mahkûmlara manevi rehberlik
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Müslüman mahkûmlara manevi rehberlik

1 saat önce

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Müslüman mahkümlar, Eylül ayından itibaren Manevi Bakım Rehberliği hizmeti alabilecek.

Müslüman mahkûmlara manevi rehberlik, System.String[]
Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Müslüman mahkümlar, Eylül ayından itibaren Manevi Bakım Rehberliği hizmeti alabilecek.

Konuyla ilgili Rheinland-Pfalz Adalet Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki hapishanelerde mevcut 3 bin 200 mahkümdan en az 500'ünün Müslüman olduğuna dikkat çekildi. Kesin bir rakam vermenin mümkün olmadığı da vurgulanan açıklamada, Müslüman mahkümların Eylül ayından itibaren Manevi Bakım Rehberliği hizmeti alabileceği aktarıldı. Hizmet verecek olan uzmanların 3 tam gün çalışacağını ve ücret karşılığı Almanca dilinde hizmet sunacağını kaydeden Adalet Bakanlığı Sözcüsü, bu uzmanların Almanya'da İslami bilimler konusunda eğitimlerini tamamladıklarını ve güvenlik kontrollerinden geçtiklerine dikkat çekti. Bu uzmanlardan birinin daha önce Baden-Württemberg eyaletinde tecrübe kazandığını ve bu ay çalışmaya başladığı da ifade edildi.

Rheinland-Pfalz Adalet Bakanı Herbert Mertin (FDP) 2017 sonunda Müslüman mahkümların manevi bakımı için bir konsept oluşturmuştu. Bu hizmetin, milliyetine bakılmaksızın tüm Müslüman mahkümları kapsaması öngörülmüştü. Uluslararası hak ve Eyalet Ceza Kanunları nezdinde bu konuda başka mahkümlara da kendi dinleri ile ilgili manevi rehber sunmak zorunda oldukları da kaydedildi. - MAİNZ
rheinland pfalz, Almanya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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