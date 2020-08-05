Müslüman STK'ler, diplomatlar ve liderlerden Hindistan'a Cammu Keşmir tepkisi - Son Dakika

Müslüman STK'ler, diplomatlar ve liderlerden Hindistan'a Cammu Keşmir tepkisi

Müslüman liderler ve sivil toplum kuruluşları, Hindistan'ın bir yıl önce Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasını kınayarak, bölgedeki askerlerini çekmesini, tüm kısıtlamaları kaldırarak siyasi mahkumları serbest bırakmasını istedi.

Müslüman STK'ler, diplomatlar ve liderlerden Hindistan'a Cammu Keşmir tepkisi, System.String[]

Müslüman liderler ve sivil toplum kuruluşları, Hindistan'ın bir yıl önce Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasını kınayarak, bölgedeki askerlerini çekmesini, tüm kısıtlamaları kaldırarak siyasi mahkumları serbest bırakmasını istedi.

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu (WKAF) tarafından düzenlenen web seminerine tüm dünyadan Müslüman liderler, diplomatlar ve yazarlar katıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Adama Nana, seminerde yaptığı konuşmada, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'de bir yıldır sürdürdüğü tecrit ve iletişim kısıtlamalarını kınadı.

"Hindistan hükümeti, uluslararası yasaları ciddi şekilde ihlal ederek insan hakları aktivistleri ve masum kişilere asılsız ithamlarla zulmetmiştir." diyen Nana, tecridin bölgeye ve Keşmir halkına büyük ekonomik zarar verdiğini vurguladı.

Nana, Yeni Delhi hükümetinin Cammu Keşmirli Müslümanlara bir yıldır sistematik zulmettiğinin altını çizdi.

Hindistan bölgeye 900 bin asker sevk etti

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Munir Akram ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Cammu Keşmir konusunda diyaloğa asla yanaşmadığını ve bölge halkına karşı güç kullandığını kaydetti.

Akram, "Hindistan, Keşmir'e 900 binden fazla asker sevk etti ve masum halka zulmediyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini ve vadinin yasal durumunu ortaya koyan iki belge sunduğunu aktaran Akram, uluslararası toplumu Keşmirlilerin haklı davalarını desteklemeye çağırdı.

İslami ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) Direktörü Sami el-Arian da Keşmir ve Filistin halkının, askeri işgal altında kendi kaderlerini tayin hakkı için ırkçı ve Siyonist güçlerle mücadele ettiklerini söyledi.

El-Arian, iki halkın da işgal güçlerinin zulmünden ve işgalin yol açtığı ekonomik kayıpların neden olduğu fakirlikten muzdarip olduğunu belirtti.

İsrail ve Hindistan hükümetlerinin İslamofobi'yi teşvik ettiğini ifade eden el-Arian, bu süreçte dünya güçlerinin bu hükümetlere silah ve ekonomik destek sağlamayı sürdürdüklerini vurguladı.

"Dünya Keşmir'deki soykırıma karşı sessiz"

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, BMGK'nin Keşmirle ilgili sessizliğini koruduğunu, BMGK kalıcı üyelerinin sorunun çözümüyle ilgilenmediğini söyledi.

"Hindistan askerleri masum Keşmirlileri öldürürken dünya sessizliğini bozmuyor." diyen Han, Yeni Delhi yönetiminin bir yıl önce Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının yasal olmadığının altını çizdi.

İngiliz yazar Victoria Schofield, Keşmir halkının diğer halkların yararlandığı özgürlük gibi temel haklardan yararlanamadığını ifade etti.

Bölgeye gazetecilerin bile girmesine izin verilmeyerek sahadaki gerçeklerin aktarılmasının engellendiğini vurgulayan Schofield, bunun uluslararası toplum açısından son derece endişe verici olduğunu aktardı.

Seminerin katılımcıları, Hindistan hükümetinin bölgede bir yıldır sürdürdüğü askeri kuşatmayı kaldırmasını, tüm iletişim ve internet kısıtlamalarını kaldırmasını, aralarında çocuk, gazeteci ve sivil toplum üyelerinin de bulunduğu siyasi mahkumları serbest bırakmasını istedi.

Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi ve belgelenmesi için uluslararası sivil toplum kuruluşları ve BM raportörlerinin bölgeye girişine izin verilmesini talep eden katılımcılar, Hindistan hükümetine çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bölgenin nüfusunu değiştirmek için çıkardığı yasaları uygulamaktan vazgeçme çağrısı yaptı.

Cammu Keşmir'in özel statüsü 1 yıl önce kaldırıldı

Hindistan yönetimi, 5 Ağustos 2019'da, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan, kendine ait bayrağı ve kimliği bulunan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, 31 Ekim 2019'da eyalet yönetimini lağvederek merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasını yeni bir toprak ele geçirilmiş gibi lanse eden Hindistan yönetimi, ayrıca çıkardığı yeni yasalarla Hindu nüfusun Keşmir'e yerleştirilmesini teşvik ederek bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 04:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müslüman STK'ler, diplomatlar ve liderlerden Hindistan'a Cammu Keşmir tepkisi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir korucu şehit oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Vakaların arttığı şu günlerde olacak iş değil! İYİ Parti'nin programında maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik         
18:19
Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor         
17:33
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı         
17:29
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu         
16:49
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak         
16:19
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu         
15:20
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu         
14:51
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen         
14:37
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı         
14:09
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu         
14:04
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi         
12:58
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı         
12:43
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz         
12:10
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı         
11:14
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada         
10:51
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı         
09:52
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü         
09:38
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek         
09:29
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti         
08:17
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım         
08:14
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti         
02:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 22:44:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müslüman STK'ler, diplomatlar ve liderlerden Hindistan'a Cammu Keşmir tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei