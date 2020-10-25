Müslüman ülkelerde Fransa'yı boykot kampanyaları - Son Dakika
BBC

Müslüman ülkelerde Fransa'yı boykot kampanyaları

25.10.2020 20:57
Müslüman ülkelerde Fransa'yı boykot kampanyaları, System.String[]

Fransa'da okullarda ifade özgürlüğünü anlatırken Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bunu savunmasının ardından bazı Müslüman ülkelerde Fransız ürünlerine boykot kampanyası başlatıldı.

Fransa'da okullarda ifade özgürlüğünü anlatırken Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bunu savunmasının ardından bazı Müslüman ülkelerde Fransız ürünlerine boykot kampanyası başlatıldı.

Reuters'ın aktardığına göre Kuveyt'te marketler Fransız ürünlerini raflardan indirdi. 70'ten fazla kurumu temsil eden Tüketici Kooperatifleri Toplulukları, 23 Ekim'den itibaren boykot çağrıları yapmaya başlamıştı.

Bugün bazı marketleri ziyaret eden Reuters muhabirleri, saç ve güzellik ürünleri gibi Fransız mallarının raflarda yer almadığını gördü.

Tüketici Kooperatifleri Toplulukları Başkanı Fahd Al-Kishti "Topluluğumuza üye olan tüm mağazalarda, tüm Fransız ürünleri satıştan kalktı" dedi.

Al-Kishti, bu kararı "Muhammed Peygamber'e yönelik bitmek bilmeyen hakaretler nedeniyle" aldıklarını söyledi.

Hükümetin dağıttığı kuponlar da geçtiği için tüketicilerin çoğunun tercih ettiği, bazıları hipermarket büyüklüğünde olan bu mağazalarda ülkedeki market alışverişinin önemli bir kısmı gerçekleşiyor.

Kuveyt 2019'da Fransa'dan 834 milyon dolarlık ihracat yapmıştı.

Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye

Suudi Arabistan'da da Fransız market zinciri Carrefour'un boykot edilmesine dair bir etiket bugün sosyal medyada en popüler ikinci etiket oldu.

Ürdün'de de bazı süpermarketlerde Fransız ürünlerinin üstü kapatıldı, raflar boşaltılmaya başlandı.

Bir markette "Muhammed Peygamber ile dayanışma için Fransız ürünler boykot ediliyor" tabelası asıldı.

Başkent Amman'daki bir alışveriş merkezinin müdürü Zaher Dirbashi "Bu yapabileceğimiz en basit şey. Dinimize ve değerlerimize saygı göstermek zorundalar. Bizim de ifade özgürlüğümüz var" dedi ve ekledi:

"Onlar karikatürlerle ifade ediyor, biz ise ekonomiyle. Kimin daha güçlü olduğunu elbet göreceğiz."

Reuters'a konuşan Mahmoud Al Kurdi adlı bir müşteri ise "Tabii ki boykot kampanyasının etkisi olacak. Bütün İslami ülkeler ve Muhammed Peygamber'i seven halklar Fransız ürünlerini boykot ederse Fransa ekonomisi tamamen çöker" dedi.

Ürdün'deki İslami Eylem Cephesi partisi de Macron özür dileyene kadar boykot çağrısında bulundu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelerin de Fransız ürünlerini ülkeye sokmadığını duyurdu.

Türkiye'den Tel Abyad ve Bab al-Hava sınır kapılarından geçmesi için gönderilen ürünlerin sınırda durdurulduğunu açıklayan gözlemevi, "Bu iki bölgeyi kontrolü altında tutan Geçici Hükümet ve Kurtuluş Hükümeti adlı yapılar, 'İslam ve simgelerine yönelik hakaretler nedeniyle' ürünlerin girişine izin vermedi" ifadelerini kullandı.

Katar, Libya ve Mısır

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre Katar'daki Al-Meera ve Souq al-Baladi marketleri de boykota katıldı.

Marketler, Fransız ürünlerini raflardan boşaltırken ikinci bir duyuruya kadar bu ürünleri satmayacaklarını açıkladı.

Katar Üniversitesi de Cuma günü Twitter hesabından yaptığı açıklama ile "İslam ve simgelerine kasıtlı saldırılar" nedeniyle Fransız Kültürü Haftası adlı etkinliği ertelediklerini duyurdu.

Bugün Libya'da da Macron'un açıklamalarına yönelik protestolar vardı. Bazı şehirlerde yapılan gösterilerin yanı sıra Libyalı sosyal medya kullanıcıları boykot çağrısında bulundu.

Mısır'da da bazı siyasetçiler Fransız ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlattı.

2005'te de Danimarka boykot edilmişti

2005 yılında Danimarka'da bir karikatür dergisinin Muhammed Peygamber karikatürü yayınlaması üzerine Müslüman ülkelerde Danimarka ürünleri de boykot edilmişti.

Fransa'da bir öğretmenin, derste ifade özgürlüğünü anlatırken Muhammed Peygamber karikatürlerini göstermesi nedeniyle kafasının kesilmesi üzerine bu karikatürler kamu binalarına yansıtılmış ve Cumhurbaşkanı Macron da "Fransa bu karikatürler hakkında konuşma ve bunları göstermeyi bırakmayacak" demişti.

Müslüman ülkelerde Fransa'yı boykot kampanyaları

Cumhurbaşkanı, Peygamber, Müslüman, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Müslüman ülkelerde Fransa'yı boykot kampanyaları - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti Fransa bir kez daha İslam'ı hedef aldı! Aşırı sağcı liderden "Başörtüsü yasaklansın" çağrısı Son Dakika: Türkiye'de 25 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 2017 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Tehditlere boyun eğmeyen Erdoğan, ABD'ye meydan okudu: Yaptırımın ne ise geç kalma yap Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek         
20:32
Yunanistan'ın Yunanistan'ın "Oruç Reis" iftiralarına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yanıt: Kıta sahanlığı dahilinde         
20:23
Ermenistan, Dağlık Karabağ'a getirdiği PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdi Ermenistan, Dağlık Karabağ'a getirdiği PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdi         
19:36
20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü         
19:04
6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu 6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu         
18:51
F.Bahçe'den müthiş geri dönüş! Trabzonspor'u net skorla mağlup ettiler F.Bahçe'den müthiş geri dönüş! Trabzonspor'u net skorla mağlup ettiler         
18:21
Çıktığı programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Belediye başkanının Belediye başkanının "torpil" iddialarına MEB'den jet yalanlama: Mesnetsiz         
16:38
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İYİ Parti lideri Meral Akşener'i duygulandıran açılış: Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum İYİ Parti lideri Meral Akşener'i duygulandıran açılış: Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum         
15:09
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 21:07:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müslüman ülkelerde Fransa'yı boykot kampanyaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei