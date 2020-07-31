Müslüman ve Hristiyan din adamlarından 'barış' dileği - Son Dakika

MERSİN'de Kurban Bayramı için Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hristiyan din adamları, 'barış' dileğinde bulundu.

Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Başkanı Bedrettin Gündeş, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Dedesi Erdoğan Sevin, İtalyan Katolik Kilisesi Rahibi ve Ruhani Reisi Fransua Dondu, Mezarlık Müdürü Ercan Karteper, Mezarlık İmamı Mehmet Keskin ile çok sayıda kişi katıldı.

İmam Keskin'in duası ile başlayan etkinlik, ilahiler ve duaların okunması ile devam ederken burada konuşan İtalyan Katolik Rahibi Dondu da dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak töreni katılanların bayramını kutladı.

Ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin, Kuran-ı Kerim okudu.