Müslüman yolcuları uçaktan indiren Delta'ya ABD'de 50 bin dolar para cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Müslüman yolcuları uçaktan indiren Delta'ya ABD'de 50 bin dolar para cezası - Son Dakika Dünya

Müslüman yolcuları uçaktan indiren Delta'ya ABD'de 50 bin dolar para cezası

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli hava yolu şirketi Delta Hava Yolları, 2016'da üç Müslüman yolcuyu uçaktan indirmesi gerekçe gösterilerek "ayrımcı davranış" suçundan 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Müslüman yolcuları uçaktan indiren Delta'ya ABD'de 50 bin dolar para cezası, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli hava yolu şirketi Delta Hava Yolları, 2016'da üç Müslüman yolcuyu uçaktan indirdiği gerekçesiyle "ayrımcı davranış" suçundan 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.


ABD Ulaştırma Bakanlığından cuma günü yapılan açıklamada, Delta'nın "Müslüman yolcuları uçaktan indirmesi ve yeniden binmelerini engellemesi" nedeniyle yasaları ihlal ettiği belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:28 
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