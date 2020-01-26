Son Dakika › Dünya › Müslüman yolcuları uçaktan indiren Delta'ya ABD'de 50 bin dolar para cezası - Son Dakika Dünya
Müslüman yolcuları uçaktan indiren Delta'ya ABD'de 50 bin dolar para cezası
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli hava yolu şirketi Delta Hava Yolları, 2016'da üç Müslüman yolcuyu uçaktan indirmesi gerekçe gösterilerek "ayrımcı davranış" suçundan 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli hava yolu şirketi Delta Hava Yolları, 2016'da üç Müslüman yolcuyu uçaktan indirdiği gerekçesiyle "ayrımcı davranış" suçundan 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
ABD Ulaştırma Bakanlığından cuma günü yapılan açıklamada, Delta'nın "Müslüman yolcuları uçaktan indirmesi ve yeniden binmelerini engellemesi" nedeniyle yasaları ihlal ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:28
Son Dakika İran, eski abd büyükelçiliğinin avlusunda sembolik mezarlık kurdu İran, eski ABD Büyükelçiliğinin avlusunda sembolik mezarlık kurdu Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü Çin'de koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi