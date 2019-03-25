Son Dakika Haberleri: Müslümanlar Değil İnsanlık Katledildi

Müslümanlar Değil İnsanlık Katledildi

1 saat önce

ALMANYA'da bünyesinde bir çok İslami cemaat ve derneklerin yer aldığı Münih'teki İslam Konseyi, Opera Meydanı'nda İslam karşıtı terörü kınayan bir gösteri düzenledi.

Müslümanlar Değil İnsanlık Katledildi, System.String[]
ALMANYA'da bünyesinde bir çok İslami cemaat ve derneklerin yer aldığı Münih'teki İslam Konseyi, Opera Meydanı'nda İslam karşıtı terörü kınayan bir gösteri düzenledi. Gösteride, Yeni Zelanda'da ibadet ederken katledilen 51 Müslüman için serilen seccadeler önünde konuşan Münih'in efsane belediye başkanı Christian Ude, olayın Müslümanlara karşı değil tüm insanlığa karşı yapılmış bir terör eylemi olduğunu söyledi. Ülkesinin medyasına yeterli duyarlılık göstermediği siteminde de bulunan Ude, Alman toplumu ile Müslümanların arasının açılmasına izin verilmeyeceğini de söyledi. Ude, bu terör eylemine sadece bir psikopatın yaptığı katliam gibi bakılmaması gerektiğine de dikkati çekti.

HER TÜRLÜ TERÖRE HAYIR

Yeni Zellanda'nın Berlin Büyükelçisinin gönderdiği mesajın da okunduğu gösteride Münih'teki Katolik ve Protestan Kiliseleri adına yapılan konuşmalarda terörün bir insanlık suçu olduğu ve kimsenin inanışından dolayı yargılanamaz olduklarının altı çizildi. 500 civarındaki gösterici, imamların okudukları dualarla nefretin ve terörün her türlüsünü kınadı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:00 

Münih, Güncel
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