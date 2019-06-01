Son Dakika Haberleri: - Müslümanlar Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya akın etti
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- Müslümanlar Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya akın etti

23 dakika önce

- Müslümanlar Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya akın ettiKUDÜS - Kadir gecesini ihya etmek isteyen binlerce Müslüman, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Camisi'ne akın etti.

- Müslümanlar Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya akın etti
KUDÜS - Kadir gecesini ihya etmek isteyen binlerce Müslüman, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Camisi'ne akın etti.
Kadir gecesini ihya etmek isteyen binlerce Müslüman, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Camisi'ne gelerek programa katıldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayanlar ile İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa'ya geldi ve teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa ve avlusunu doldurdu.
Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam Hatip, İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa'da Kadir gecesi ihya etmek için bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Müslümanlar için en mübarek ve hayırlı gecelerden birisi olan Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gününde idrak ediliyor. Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir.
- Müslümanlar Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya akın etti
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:42 Kaynak: İHA
Doğu Kudüs, Kudüs, İsrail, Aksa, Güncel
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