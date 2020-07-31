Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 gölgesinde girdi - BATUM - Son Dakika

Bayram namazından detaylar

Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze ile röportaj Gürcistan'ın Batum kentindeki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde Batum Orta Camisi'ni doldurdu.

Gürcü Müslümanların en yoğun yaşadığı Acara bölgesinin en büyük kenti Batum'da yaşayan veya burada çeşitli nedenlerle bulunan yabancı ülkelerin vatandaşları, bayram namazı için Orta Camisi'ne akın etti.

Camiye gelen Müslümanlar kalabalıktan dolayı yer bulamadıkları için namazlarını caminin iç ve dış avlularında, caminin karşısındaki sokakta kıldı.

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Tornike Rijvadze'nin de bulunduğu Batum Orta Camisi'nde bayram namazını Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze kıldırdı.

Namazın ardından konuşma yapan Rijvadze, "Kurban Bayramı, sevginin ve iyiliğin temelidir. Bu yüzden bu bayramı kutlar, sizlere barış, sağlık ve mutluluklar dilerim." dedi.

Şantadze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyada tüm şiddetin, savaşların, terör eylemlerinin sona ermesi, barış ve huzurun olması için Allah'a dua ediyorum." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınının çeşitli tehdit ve engeller yarattığını ama buna rağmen Gürcistan genelindeki tüm camilerde bayram namazının kılındığını dile getiren Şantadze, "Allah'a şükür ki ülkemizde Kovid-19'la ilgili durum iyidir ve biz, bayram namazını kılabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığının her bayramda Gürcistan'a çeşitli yardımlarda bulunduğunu, önceki yıllarda olduğu gibi ülke genelinde birçok aileye kurban eti dağıttığını belirten Şantadze, "Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl de hem Ramazan hem Kurban bayramlarında bize verdikleri destekleri için Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.