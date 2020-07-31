Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 gölgesinde girdi - Son Dakika

Türkiye 'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da namaza katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'ni doldurdu.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:27

Kaynak: AA

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