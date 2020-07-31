Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 gölgesinde girdi - Son Dakika

Bayram namazından detaylar
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazını camilerde kıldı.
Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'ni doldurdu.
Bayram namazının ardından okunan hutbede kurban ibadetinin önemine değinilerek, özellikle salgın döneminde tedbirlere uyulması uyarısında bulunuldu.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da namaza katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.
Cami çıkışında gurbetçiler, Türkiye'deki yakınlarını arayarak bayramlarını tebrik etti.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu halde ibadete izin verilmeyen ülkede geçen Ramazan Bayramı'nda namaz kılınamamıştı.