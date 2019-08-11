Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor
1 saat önce
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor. Müslümanlar sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı için camilere akın ederken kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman da hac coşkusu yaşadı
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor.
Müslümanlar sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı için camilere akın ederken kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman da hac coşkusu yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:38
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