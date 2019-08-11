Son Dakika Haberleri: Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor
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Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor

1 saat önce

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor. Müslümanlar sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı için camilere akın ederken kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman da hac coşkusu yaşadı

Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor, System.String[]
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor.

Müslümanlar sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı için camilere akın ederken kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman da hac coşkusu yaşadı.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:38 
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