Son Dakika Haberleri: Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı farklı günlerde kutladı
Son Dakika Dünya Haber

Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı farklı günlerde kutladı

1 saat önce

İslam dünyası Ramazan ayını geride bıraktı. Astronomik ölçümler ve müslüman nüfusu yoğun ülkelerdeki dini kurumların düştüğü ihtilaflar sebebiyle Ramazan ayının başladığı gün gibi bayram gününde de ortak nokta bulunamadı. Peki hangi ülke Ramazan Bayramı'nı ne zaman kutladı?

Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı farklı günlerde kutladı, System.String[]
İslam dünyası Ramazan ayını geride bıraktı. Astronomik ölçümler ve müslüman nüfusu yoğun ülkelerdeki dini kurumların düştüğü ihtilaflar sebebiyle Ramazan ayının başladığı gün gibi bayram gününde de ortak nokta bulunamadı. Peki hangi ülke Ramazan Bayramı'nı ne zaman kutladı?

4 Haziran: Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Yemen, Sudan, Afganistan, Bahreyn, Kuveyt ve Irak.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:38 
Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler BARTIN 6 BİN NÜFUSLU AMASRA'YA 50 BİN KİŞİ GELDİ Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 53 ölü, 355 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 19:24:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı farklı günlerde kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]