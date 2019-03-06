Son Dakika Haberleri: Müslümanlar ve Hristiyanlar İsrail'le Normalleştirmeye Karşı" Buluşması

Müslümanlar ve Hristiyanlar İsrail'le Normalleştirmeye Karşı" Buluşması

1 saat önce

Lübnan ve Gazze'de eş zamanlı olarak "Müslümanlar ve Hristiyanlar İsrail'le normalleştirmeye karşı" başlıklı uluslararası bir buluşma gerçekleştirildi.

Müslümanlar ve Hristiyanlar İsrail'le Normalleştirmeye Karşı
Lübnan ve Gazze'de eş zamanlı olarak "Müslümanlar ve Hristiyanlar İsrail'le normalleştirmeye karşı" başlıklı uluslararası bir buluşma gerçekleştirildi.

80'i aşkın ülkeden aktivist ve kurumları çatısı altında toplayan "Uluslararası Filistin'e Dönüş Kampanyası", Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Gazze Şeridi'nde eş zamanlı olarak "Müslümanlar ve Hristiyanlar İsrail'le normalleştirmeye karşı" adı altında bir etkinlik düzenledi.

Beyrut ve Gazze'de yapılan oturumların ardından yayımlanan bildiride, "Filistin meselesi, sadece Arapların, Müslümanların ve Hristiyanların meselesi değildir. Onu büyük küresel bir meseleye dönüştüren ahlaki ve ideolojik hususları vardır." ifadesi kullanıldı.

"Siyonist oluşumla sanat, siyaset, ekonomi, spor veya kültürel her türlü normalleştirme bir ihanettir." değerlendirmesi yapılan bildiride, Filistin halkının madden ve manen desteklenmesi ve mültecilerin 1948 yılından bu yana tehcir edildiği evlerine geri dönüşü için gayret gösterilmesi istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:01 Kaynak: AA

Filistin, Lübnan, Gazze, İsrail, Güncel
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