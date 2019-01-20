Son Dakika Haberleri: Müslümanlara Uygulanan Şiddeti Protesto Ettiler

Müslümanlara Uygulanan Şiddeti Protesto Ettiler

23 dakika önce

Malatya'da Anadolu Selçuklu Ocakları tarafından, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yapılan baskı ve zulüm kınanırken, grup Çin bayrağını ateşe verdi.

Müslümanlara Uygulanan Şiddeti Protesto Ettiler, System.String[]
Malatya'da Anadolu Selçuklu Ocakları tarafından, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yapılan baskı ve zulüm kınanırken, grup Çin bayrağını ateşe verdi.

Soykan Parkı'nda toplanan grup Çin'in, Doğu Türkistan'da Müslümanlara uyguladığı şiddet ve baskıları kınamak için eylem yaptı. Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen eylemde konuşan Genel Başkan Ayettullah Geçen, Doğu Türkistan'da Müslümanlara uygulanan zulmün artık zirvesine gelindiğini belirterek, bu zulme artık 'dur' denilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyadaki tüm Müslümanların Doğu Türkistan'daki soydaşlara sahip çıkmasının zamanı geldiğini belirten Geçen, "En kötü devlet devletsizlikten iyidir, devletimize sahip çıkacağız. Devletimizden ve Devlet Başkanımızdan talebimiz odur ki, bunlara hadlerini bildirilmesidir. Bunlar şerde ittifak yaptılar nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur varsa, nerede özellikle bir Müslüman varsa, orada şiddet, zulüm, çile var ve tecavüz var. İnşallah yeniden dirilme vakti gelmiştir, yeniden diriliş ve şahlanış vakti gelmiştir. Biz Anadolu Selçuklu Ocakları olarak, soydaşlarımıza yapılan zulme biran önce 'dur' denilmesini istiyoruz. Dirilişin ateşini, kıvılcımını yakmak için bir araya gelmiş durumdayız. Gazze'de, Irak'ta, Suriye'de Arakan'da, Patani'de, bütün İslam coğrafyasında zulüm ve işkence yapılmaktadır. Zulme sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Bizde zulme ortak olmayacağız, bu kıvılcımın Malatya'mızdan ateşlenmesini bölgemizde ülkemizde ve bütün İslam coğrafyasında şahlanmasını Rabbimden temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup Doğu Türkistan'da Müslümanlara karşı uygulanan baskı ve şiddeti kınayarak Çin bayrağını ateşe verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Malatya, Çin Halk Cumhuriyeti, Selçuklu, Doğu Türkistan, Güncel
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