Müslümanlara yönelik şiddeti körüklediği iddia edilen rahibin yargılanmasına Budistlerden kınama
1 saat önce
Mynmar'ın önde gelen Budist rahip topluluğu, Wirathu adlı rahibin "isyana teşvik etme" suçlamasıyla yargılanmasını kınadı. Hakkında çıkarılan yakalama emriyle bir aydır aranan rahibin ilk duruşmasının salı günü görülmesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:38
Mynmar'ın önde gelen Budist rahipler topluluğu, Wirathu adlı rahibin "isyana teşvik etme" suçlamasıyla yargılanmasını kınadı.
Hakkında çıkarılan tutuklama kararıyla bir aydır aranan rahibin ilk duruşmasının salı günü görülmesi planlanıyor.
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