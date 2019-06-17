Son Dakika Haberleri: Müslümanlara yönelik şiddeti körüklediği iddia edilen rahibin yargılanmasına Budistlerden kınama
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Müslümanlara yönelik şiddeti körüklediği iddia edilen rahibin yargılanmasına Budistlerden kınama

1 saat önce

Mynmar'ın önde gelen Budist rahip topluluğu, Wirathu adlı rahibin "isyana teşvik etme" suçlamasıyla yargılanmasını kınadı. Hakkında çıkarılan yakalama emriyle bir aydır aranan rahibin ilk duruşmasının salı günü görülmesi planlanıyor.

Müslümanlara yönelik şiddeti körüklediği iddia edilen rahibin yargılanmasına Budistlerden kınama, System.String[]
Mynmar'ın önde gelen Budist rahipler topluluğu, Wirathu adlı rahibin "isyana teşvik etme" suçlamasıyla yargılanmasını kınadı.

Hakkında çıkarılan tutuklama kararıyla bir aydır aranan rahibin ilk duruşmasının salı günü görülmesi planlanıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:38 
Dünya
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