Müslümanlara yönelik soykırımı inkar eden Myanmar lideri Suu Kyi'ye ülkesinde görkemli karşılama - Son Dakika
Son Dakika Dünya Müslümanlara yönelik soykırımı inkar eden Myanmar lideri Suu Kyi'ye ülkesinde görkemli karşılama - Son Dakika Dünya

Müslümanlara yönelik soykırımı inkar eden Myanmar lideri Suu Kyi'ye ülkesinde görkemli karşılama

6 saat önce

Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçlamaları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davada Myanmar'ı savunan Aung San Suu Kyi, ülkesine dönüşte binlerce kişi tarafından karşılandı

Müslümanlara yönelik soykırımı inkar eden Myanmar lideri Suu Kyi'ye ülkesinde görkemli karşılama, System.String[]

Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçlamaları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davada Myanmar'ı savunan Nobel ödüllü Aung San Suu Kyi, ülkesine dönüşte binlerce kişi tarafından karşılandı.


Destekçileri başkent Naypyitaw sokaklarına akın ederken Suu Kyi, ellerinde Myanmar bayraklarıyla kendisini karşılamaya gelen kalabalığa el salladı.

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Aung San Suu Kyi, Myanmar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:02 
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