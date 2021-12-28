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"Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmalarıyla mümkündür" - Son Dakika

"Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmalarıyla mümkündür"

28.12.2021 13:02
"Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmalarıyla mümkündür"

.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir taraftan salgın sebebiyle işi, aşı, düzeni bozulan kardeşlerimize sahip çıkarken, diğer taraftan da içinde yaşadığımız toplumun refahı ve esenliği için gösterdiğimiz çabaları artırmalıyız.

.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir taraftan salgın sebebiyle işi, aşı, düzeni bozulan kardeşlerimize sahip çıkarken, diğer taraftan da içinde yaşadığımız toplumun refahı ve esenliği için gösterdiğimiz çabaları artırmalıyız. Salgınla beraber, yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti Yıllık Kongresine videomesaj gönderdi.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, " Türkiye'deki 84 milyon kardeşinizin selamlarını sizlere özellikle iletmek istiyorum. Yine sizlerin aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanındaki kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Amerikan Müslüman toplumunun en büyük organizasyonlarından olan Amerika Müslüman Cemiyeti Yıllık Kongresi'nin başarılı geçmesini, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. geleneksel hale gelen ve bizlere Amerika'daki dostlarımızla hasbihal imkanı sunan bu etkinliğin icrasında emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere, 'her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdelemektedir. Manevi önderlerimizden Hz. Mevlana da, 'ümitsizliğin ardında da nice ümitler var karanlığın ardında da nice güneşler var' diyerek Rabbimizin bu müjdesini adeta tefsir etmiştir.

Bizler gerek siyasi gerek günlük hayatımızda gerekse ülkemiz, milletimiz ve ümmet için verdiğimiz kutlu mücadelede bu ilahi müjdeye şahitlik ettik. Sıkıntılarla, meşakkatlerle karşılaşsak da her defasında zorluğun ardından gelen bir kolaylığa mazhar olduk" dedi.

"İSLAM DÜŞMANLIĞI, YABANCI KARŞITLIĞI VE KÜLTÜREL IRKÇILIK GİBİ AKIMLARA KARŞI DAYANIŞMAMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Korona virüs salgını etkilerinin halen hissedildiği sürecin sonunda ülkemizi ve tüm insanlığı bekleyen kolaylıklar olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunun için umutsuzluğa kapılmadan tedbire sarılıp takdire ram olarak mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor. Bir taraftan salgın sebebiyle işi, aşı, düzeni bozulan kardeşlerimize sahip çıkarken, diğer taraftan da içinde yaşadığımız toplumun refahı ve esenliği için gösterdiğimiz çabaları artırmalıyız. Salgınla beraber, yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür. Cihanşümul kardeşliğimizin etnik ve kültürel farklılıklarımız sebebiyle zedelenmesine izin veremeyiz hangi kökene, ten, rengini, kavme, kültüre, mezhebe, meşrebe mensup olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştir" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI BAŞARDIĞIMIZDA RABBİMİZİN BİZLERİN ÖNÜNDE RAHMET KAPILARINI DA SONUNA KADAR AÇACAĞINA İNANIYORUM"

"İnancımızda kavmiyetçiliğe, tefrikaya, fitneye yer olmadığı gibi teröre de asla yer yoktur" diyen Erdoğan, "Varlığımıza yönelik artan tehditler karşısında kendi kabuğuna çekilmek yerine kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla özgüven sahibi Müslümanlar olarak toplumda hak ettiğimiz yeri almaya çalışmalıyız. Bunları başardığımızda Rabbimizin bizlerin önünde rahmet kapılarını da sonuna kadar açacağına inanıyorum. Amerika Müslüman Cemiyeti ile Kuzey Amerika İslam Cemiyeti'nin ortaklaşa düzenlediği bu anlamlı toplantı, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, aramızdaki muhabbetin perçinlenmesine vesile olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum bu düşüncelerle sözlerime son verirken çalışmalarınızda her birinize Mevla'dan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla Amerikan Müslüman toplumunun tüm fertlerini ve Amerikan halkını saygı ile selamlıyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum" açıklamasında bulundu.

(Hülya Keklik/ İHA)

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmalarıyla mümkündür' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmalarıyla mümkündür" - Son Dakika
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