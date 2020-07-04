Müslümanların Selimiye'de cemaatle namaz coşkusu - Son Dakika

Müslümanların Selimiye'de cemaatle namaz coşkusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, Edirne'de Selimiye Camisi başta olmak diğer camilerde cemaat namaz kılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, Edirne'de Selimiye Camisi başta olmak diğer camilerde cemaat namaz kılmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Covid-19 pandemisi sürecinde ibadete kapatılmak zorunda kalan ve sonrasında tedbirlerle yeniden ibadete açılan Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye başta olmak üzere diğer camilere de akın eden binlerce Müslüman, cemaat ile birlikte namaz kılmanın coşkusunu yaşıyor.

"Cami de daha bir huzurla kılıyoruz"

Vatandaşlar, Selimiye Camisi'ne maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak, giriyor ve birlikte namaz kılmanın coşkusunu yaşıyor. Seyfettin Çıbıkçı (86) isim bir vatandaş, 'Cami de daha bir huzurla kılıyoruz, has veriyor' diyen cemaat, yaşadığı mutluluğu dile getiriyor.

Covid-19 tedbirleri alınarak, sosyal mesafe kuralları uygulanarak saf tutan cemaat, pandemi sürecinde evde namazlarına devam ettiklerini ancak yeni normalleşme süreci ile birlikte camilerin yeniden inanlara kapılarını açmasının ardından büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan Selimiye Cami, 29 Mayıs'ta Cuma namazıyla cemaatine kavuşmuş, öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazları bu tarihten itibaren cemaatle kılınmıştı. - EDİRNE

Selimiye Camisi, Selimiye, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Müslümanların Selimiye'de cemaatle namaz coşkusu - Son Dakika

Son Dakika

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