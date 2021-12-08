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Müslümanlığı seçen Japon akademisyen, Türkiye'de öğrencilerine İslam'ı öğretiyor - Son Dakika

Müslümanlığı seçen Japon akademisyen, Türkiye'de öğrencilerine İslam'ı öğretiyor

08.12.2021 14:13
Müslümanlığı seçen Japon akademisyen, Türkiye'de öğrencilerine İslam'ı öğretiyor

12 yıl önce Müslüman olan ve Türkiye'ye yerleşen Japon Kayyim Naoki Yamamoto, ülkesinde İslam'ı seçen öğrencilere İstanbul'da din eğitimi veriyor.

12 yıl önce Müslüman olan ve Türkiye'ye yerleşen Japon Kayyim Naoki Yamamoto, ülkesinde İslam'ı seçen öğrencilere İstanbul'da din eğitimi veriyor.

Uluslararası İhtida Kongresi'ne katılmak üzere Konya'ya gelen 32 yaşındaki Japon akademisyen Kayyim Naoki Yamamoto, AA muhabirine, İslam ile tanışmasını anlattı.

Yamamoto, İslam'daki ahlak ve toplumsal öğretilerin kendisini etkilediğini belirterek, 12 yıl önce Müslüman olduğunu söyledi.

İslam'ın emir ve yasaklarını, kural ve tarihini öğrenmek üzere Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini aktaran Yamamoto, İstanbul'daki eğitim merkezinde Türkçe, Arapça ve Farsça ile Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimleri okuduğunu kaydetti.

" Japonya'da ihtida sayısı artıyor"

Yamamoto, Marmara Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olarak akademik çalışmasını sürdürdüğünü ifade ederek, "İslam ile tanıştıktan sonra tebrik edenler oldu. Japonya'da üniversitedeki, sonradan Müslüman olan hocamın vesilesiyle İslam'a girdim. Japonya'da Müslüman olanların sayısı artıyor. İslam'a giren talebe çok fazla var. Her yıl yeni talebeler geliyor. Japonya'da Müslüman olmak çok kolay ama Müslüman olarak yaşamak önemli. Japonya'da İslam hakkında bilgi çok eksik. Müslüman kimliğini yaşamak zor." diye konuştu.

"Müslüman entelektüeller yetiştiriyoruz"

"Müslüman olduktan sonra 'İbadetler nasıl yapılır, helal-haramlar neler?' bunları öğrenmek için Türkiye'ye geldim." diyen Yamamoto, şunları kaydetti:

"Müslüman olduğumda çok büyük mutluluk yaşadım. Şimdi bir proje yürütüyorum, İslam'a giren Japonları Türkiye'ye getirerek, İslam ve kültür eğitimi veriyorum. Ayrıca Türkçe, Arapça ve Farsça öğreniyorlar. Müslüman entelektüeller yetiştiriyoruz, onlara eğitim fırsatı veriyoruz. Şu anda 5 yeni Müslüman öğrencim var. Özel mekanlarda ve bir vakfın etüt salonunda düzenli olarak bir araya geliyoruz. Ayrıca online eğitim programıyla da dersler yapıyoruz. Bu öğrenciler ileride Japonya'ya döndüğünde bu eğitim faaliyetlerini yürütecek. Orada Müslüman olanların ilimden mahrum kalmamaları için talebelerim eğitim verecek. Onlar da diğerlerine derken, bu silsileyle devam edecek."

"Japonya'ya döndüğümde İslam'ı anlatacağım"

Yamamoto'nun öğrencilerinden Japonya'nın Nagoya kentinden gelen 24 yaşındaki Hüseyin Jumpei Watanabe de 5 yıl önce Müslüman olduğunu söyledi.

Suriye ve Irak'ta zor zamanlar yaşayan Müslümanların durumundan çok etkilendiğini belirten Watanabe, "Onları tanımak isterken İslam ile tanıştım. Şu an Türkiye'de dil öğreniyorum. Ülkemde sosyal bilimler üzerine yüksek öğrenim görüyordum. Japonya'ya döndüğümde İslam'ı anlatacağım." diye konuştu.

Müslümanlığı seçen Japon akademisyen, Türkiye'de öğrencilerine İslam'ı öğretiyor
Müslümanlığı seçen Japon akademisyen, Türkiye'de öğrencilerine İslam'ı öğretiyor
Müslümanlığı seçen Japon akademisyen, Türkiye'de öğrencilerine İslam'ı öğretiyor
Müslümanlığı seçen Japon akademisyen, Türkiye'de öğrencilerine İslam'ı öğretiyor

Müslüman, Türkiye, Japon, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müslümanlığı seçen Japon akademisyen, Türkiye'de öğrencilerine İslam'ı öğretiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müslümanlığı seçen Japon akademisyen, Türkiye'de öğrencilerine İslam'ı öğretiyor - Son Dakika
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