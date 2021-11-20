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Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi - Son Dakika

Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi

20.11.2021 14:52

Mersin'de ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'dan gelen haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarına konuk olan İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, bölgedeki güvenlik güçlerinin Müslüme'nin bulunduğu 7 kilometre uzaklıktaki dağlık alana tek başına gidemeyeceğini aktardı. Uludağ, bölgedeki sarp kayalıkların, dik yokuşların varlığına da dikkat çekti.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 3 yaşındaki kızı Müslüme'nin cansız bedeni, kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda bulundu. Müslüme'nin cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

"BEDENİNDE VAHŞİ HAYVAN İZİNE RASTLANILMADI"

CNN Türk ekranlarında yürek dağlayan konuyu konuşan İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Müslüme'yi yaklaşık 100 kişilik bir ekibin aradığını söyledi. Uludağ, "Ekipler Müslüme'nin kaybolduğu çadırın etrafında 25 kilometrelik bir alanı taramaya alıyor. Hava gözetleme uçakları ve drone'lar ile havadan da aradılar. Çalışmalar yaklaşık 9-10 gün sürdü. Küçük kızın cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta ve 500 metre rakımlık dağlık bir alanda bulundu. Peki Müslüme oraya nasıl gitti? Güvenlik güçleri, Müslüme'nin oraya vahşi bir hayvan tarafından götürüldüğü izine rastlamadıklarını söyledi. Bedeninde vahşi hayvan kaynaklı bir bozulma yok. Ancak kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla ortaya çıkacak.

Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya yanıt verdi

"KENDİSİNİN ORAYA GİDEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

2.5-3 yaşındaki bir çocuk buraya nasıl gider, asıl konu bu. Çocuk yolunu şaşırıp kendi gitmiş olabilir mi dediğimizde güvenlik uzmanları 'Mümkün değil' dediler. 500 metre rakımdan bahsediyoruz. Daha önemli bir detay var; burada sarp kayalıklar, dik yokuşlar varmış. Her şeyi dediğimiz gibi küçük kızın ölüm nedeni ortaya çıkaracak." dedi.

Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi

Nihat Uludağ, CNN Türk, Mersin, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi - Son Dakika
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