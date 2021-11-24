Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi - Son Dakika

Türkiye, Gülnar'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme'nin nasıl öldüğünü merak ediyor. Gözaltına alınan tüm aile bireyleri serbest bırakılırken, dedenin tutuklanması olayla ilgili endişleri artırdı. Dün "Kayınbabamın neden tutuklandığını bilmiyorum" diyen Müslüme'nin annesinden sonra bugün de ağabeyi Hasan Yağal konuştu.

"DEDEMİN NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİLMİYORUM"

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Ağabey Yağal, "Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum."

"KONUŞAMIYORUM RAHAT DEĞİLİM"

Ağabey Yağal, "İfadende neler söyledin?" sorusunu da "Ben konuşamıyorum. Rahat değilim. Bir şey söylemedim" şeklinde cevapladı.