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Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş - Son Dakika

Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş

20.11.2021 12:14

Mersin'de ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cenazesi, Karaman'da defnedilmek üzere ablasına teslim edildi. Küçük kızın anne ve babasının emniyetteki ifade işlemleri devam ederken Müslüme'nin cansız bedenini kadın bir çoban tarafından bulduğu öğrenildi. Korkuya kapılan çobanın köy muhtarını arayarak kötü haberi verdiği ifade edildi.

Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 3 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda bulundu. 10 Kasım tarihinden bu yana arama çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

CENAZESİNİ ABLASI TESLİM ALDI

Ormanlık alanda bir ağacın altında bulunan Müslüme'nin cesedi, olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından incelenmek üzere Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük kızın cesedi akşam saatlerinde ise otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi. Müslüme Yağal'ın cenazesi burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından sabaha karşı tekrar Gülnar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Müslüme Yağal'ın cenazesi, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, defnedilmek üzere akrabalarının yaşadığı Karaman'a gönderildi. Küçük kızın cenazesi, Karaman'da yaşayan ablası Nurcan Özcan'a teslim edildi.

"TARİF EDİLDİĞİNE GÖRE O BÖLGEYE GİDEMEZ"

Abla Nurcan Özcan, Karaman'a hareket öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin" dedi. Başından bu yana böyle bir sonu beklemediğini ifade eden abla Nurcan Özcan, "Hiç kimsenin aklına gelmez, 3 yaşındaki bir çocuğun evden 7 kilometre uzağa gitmesi. Tarif edildiğine göre o bölgeye gidemez. Kimsenin günahını almak istemiyorum, hiç bir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

"HÜZÜN DEĞİL SEVİNÇ BEKLİYORDUK"

Ailesinin gözaltında bulunduğunu, bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını dile getiren Özcan, ailesinin de cenazeye katılmasını çok istediğini ama olmadığını söyledi. "Kesinlikle böyle bir son beklemiyordum" diyen genç kadın, "Canlı buluruz diye düşünüyordum. Hüzün değil sevinç bekliyorduk. Olmadı, ömrü bu kadarmış. Allah sevdiği kulunu daha çabuk yanına alırmış" diye konuştu.

AİLESİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Bu arada, olayla ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile dede, nine ve kardeşler ile yakın akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere dün İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüler. Aile fertlerinin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KADIN ÇOBAN BULMUŞ

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Müslüme'nin cansız bedenini 40-45 yaşlarında bir kadın çoban buldu. Küçük kızın cansız bedenini bulunca korkuya kapılan kadın hemen köyün muhtarını arayıp durumu haber verdi.

Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş

Devlet Hastanesi, Karaman, Otopsi, Gülnar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş - Son Dakika


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